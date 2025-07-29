8 500 БТР и 20 истребителей Eurofighter. Власти Германии готовят многомиллиардные военные заказы — Bloomberg
По словам источников Bloomberg, среди военных закупок Берлина особое место займет покупка 20 истребителей Eurofighter — на сумму приблизительно 3 млрд евро (Фото: Adrian Pingstone/Wikipedia)
Власти Германии готовят более 60 военных закупок для утверждения Бундестагом до конца 2025 года, включая приобретение 20 истребителей Eurofighter, до 5 000 БТР Boxer и не менее 3 500 БТР Patria.
Об этом 29 июля сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники.
По из информации, министр обороны ФРГ Борис Писториус 28 июля проинформировал депутатов Бундестага, что правительств планирует превратить Бундесвер в сильнейшую в Европе конвенциональную армию.
30 июля правительство Германии должен утвердить среднесрочный финансовый план, согласно которому годовой бюджет страны на оборону за четыре года вырастет более чем в два раза — до 162 млрд евро.
«Этот годовой показатель должен быть достигнут к 2029 году, что значительно опережает цель НАТО по увеличению военных расходов до 3,5% валового внутреннего продукта к 2035 году», — пишет Bloomberg.
Рост трат на оборону стал возможным после того, как правящая коалиция во главе с Фридрихом Мерцом согласилась освободить их от конституционных ограничений на заимствования и создать специальный фонд на 500 млрд евро. Его планируется наполнит за счет денег, предназначенных для строительства дорог, железных дорог, электросетей и школ, пишет агентство.
По словам источников Bloomberg, расходы Германии на оборону будут в значительной степени сосредоточены на Европе. Канцлер Мерц хочет размещать заказы у региональных производителей — в попытке сделать европейские страны более независимым от американского оборонного-промышленного комплекса.
Учитывая зависимость Европы от США в отрасли военной спутниковой связи через, Германия планирует вложить более 15 млрд евро в модернизацию своей аналогичной инфраструктуры в ближайшие годы, добавили источники агентства.
По их словам, среди военных закупок Берлина особое место займет покупка 20 истребителей Eurofighter — на сумму приблизительно 3 млрд евро.
Кроме того, власти Германии планируют заказать до 5 000 бронетранспортеров Boxer у немецких производителей KNDS и Rheinmetall, а также не менее 3 500 модульных бронетранспортеров Patria у финского производителя, сообщает агентство.
Помимо бронетранспортеров, в Минобороны ФРГ рассматривают возможность закупки нескольких сотен боевых танков Leopard 2 у KNDS и Rheinmetall, подытожили источники.
Ранее, 4 июля агентство Reuters со ссылкой на собственные источники сообщило, что власти Германии планируют ввести в стране добровольную военную службу сроком на шесть месяцев — из-за опасений насчет безопасности из-за действий страны-агрессора РФ.
Источники сообщили изданию — власти Германии надеются на то, что добровольная шестимесячная программа поможет увеличить число обученных резервистов с нынешнего уровня около 100 тысяч до 200 тысяч, а также на то, что некоторые из добровольцев продолжат карьеру в Бундесвере.
6 апреля издание NTV/dpa сообщило, что в Гамбурге в Германии в сентябре 2025 года Бундесвер проведет масштабные учения, чтобы отработать действия на случай нападения России на страны НАТО.
25 марта заместитель начальника Главного управления разведки МОУ генерал-майор Вадим Скибицкий заявил, что Россия рассматривает 15 возможных сценариев военных конфликтов до 2045 года, из которых шесть касаются Северной Европы, а четыре — Польши.
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, комментируя информацию ГУР, заявил, что НАТО ответит «полной силой» в случае нападения России на одну из стран Альянса.
В январе министр обороны Германии Борис Писториус заявлял, что учитывая рост российской армии существует вероятность попытки нападения РФ на страны НАТО в 2029—2030 годах. В связи с этим он отметил важность укрепления обороноспособности Альянса до этого времени.
14 мая Писториус заявлял, что в Германии могут вернуться к призыву на военную службу, если слишком мало людей добровольно пойдут в армию.
5 июня глава Минобороны ФРГ призвал увеличить немецкую армию на 60 тысяч человек — для усиления общей обороноспособности НАТО.
«Мы предполагаем, но это лишь приблизительная оценка, чтобы было понятно, что нам понадобится примерно на 50−60 тысяч солдат больше в постоянных вооруженных силах, чем у нас есть сегодня», — сказал Писториус.