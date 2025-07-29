Об этом 29 июля сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

По из информации, министр обороны ФРГ Борис Писториус 28 июля проинформировал депутатов Бундестага, что правительств планирует превратить Бундесвер в сильнейшую в Европе конвенциональную армию.

30 июля правительство Германии должен утвердить среднесрочный финансовый план, согласно которому годовой бюджет страны на оборону за четыре года вырастет более чем в два раза — до 162 млрд евро.

«Этот годовой показатель должен быть достигнут к 2029 году, что значительно опережает цель НАТО по увеличению военных расходов до 3,5% валового внутреннего продукта к 2035 году», — пишет Bloomberg.

Рост трат на оборону стал возможным после того, как правящая коалиция во главе с Фридрихом Мерцом согласилась освободить их от конституционных ограничений на заимствования и создать специальный фонд на 500 млрд евро. Его планируется наполнит за счет денег, предназначенных для строительства дорог, железных дорог, электросетей и школ, пишет агентство.

По словам источников Bloomberg, расходы Германии на оборону будут в значительной степени сосредоточены на Европе. Канцлер Мерц хочет размещать заказы у региональных производителей — в попытке сделать европейские страны более независимым от американского оборонного-промышленного комплекса.

Учитывая зависимость Европы от США в отрасли военной спутниковой связи через, Германия планирует вложить более 15 млрд евро в модернизацию своей аналогичной инфраструктуры в ближайшие годы, добавили источники агентства.

По их словам, среди военных закупок Берлина особое место займет покупка 20 истребителей Eurofighter — на сумму приблизительно 3 млрд евро.

Кроме того, власти Германии планируют заказать до 5 000 бронетранспортеров Boxer у немецких производителей KNDS и Rheinmetall, а также не менее 3 500 модульных бронетранспортеров Patria у финского производителя, сообщает агентство.

Помимо бронетранспортеров, в Минобороны ФРГ рассматривают возможность закупки нескольких сотен боевых танков Leopard 2 у KNDS и Rheinmetall, подытожили источники.

Ранее, 4 июля агентство Reuters со ссылкой на собственные источники сообщило, что власти Германии планируют ввести в стране добровольную военную службу сроком на шесть месяцев — из-за опасений насчет безопасности из-за действий страны-агрессора РФ.

Источники сообщили изданию — власти Германии надеются на то, что добровольная шестимесячная программа поможет увеличить число обученных резервистов с нынешнего уровня около 100 тысяч до 200 тысяч, а также на то, что некоторые из добровольцев продолжат карьеру в Бундесвере.

6 апреля издание NTV/dpa сообщило, что в Гамбурге в Германии в сентябре 2025 года Бундесвер проведет масштабные учения, чтобы отработать действия на случай нападения России на страны НАТО.

25 марта заместитель начальника Главного управления разведки МОУ генерал-майор Вадим Скибицкий заявил, что Россия рассматривает 15 возможных сценариев военных конфликтов до 2045 года, из которых шесть касаются Северной Европы, а четыре — Польши.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, комментируя информацию ГУР, заявил, что НАТО ответит «полной силой» в случае нападения России на одну из стран Альянса.

В январе министр обороны Германии Борис Писториус заявлял, что учитывая рост российской армии существует вероятность попытки нападения РФ на страны НАТО в 2029—2030 годах. В связи с этим он отметил важность укрепления обороноспособности Альянса до этого времени.

14 мая Писториус заявлял, что в Германии могут вернуться к призыву на военную службу, если слишком мало людей добровольно пойдут в армию.

5 июня глава Минобороны ФРГ призвал увеличить немецкую армию на 60 тысяч человек — для усиления общей обороноспособности НАТО.

«Мы предполагаем, но это лишь приблизительная оценка, чтобы было понятно, что нам понадобится примерно на 50−60 тысяч солдат больше в постоянных вооруженных силах, чем у нас есть сегодня», — сказал Писториус.