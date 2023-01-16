«Рассмотрим все запросы». Канада пока не обсуждает поставки Leopard 2 в Украину — премьер 16 января, 23:10 Джастин Трюдо (Фото:REUTERS/Blair Gable)

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что канадское правительство пока не рассматривает вопрос об отправке танков Leopard 2 Украине.

Об этом сообщает Global News.

Он подчеркнул, что Канада рассмотрит все запросы Украины по поводу этого вооружения.

«Мы рассмотрим все запросы от Украины, но мы еще не готовы к этому, относительно танков Leopard 2. Но мы здесь для того, чтобы предоставить Украине то, что ей нужно, чтобы она могла победить Россию», — отметил Трюдо.

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Ранее советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью газете The Globe and Mail заявил, что Киев обратится к Оттаве с просьбой предоставить собственные танки Leopard 2 и «оптимистично настроен» относительно позиции Германии по этому вопросу.

Реэкспорт Leopard 2 требует одобрения немецкого правительства, поскольку именно в Германии изготавливают этот боевой танк. Поэтому другие страны, которые приобрели эти танки, не могут отправить их в Украину без разрешения Берлина.

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Президент Польши Анджей Дуда во время визита во Львов 11 января объявил, что Украина получит роту танков Leopard в рамках создания международной коалиции. Также о готовности передать ВСУ танки сообщили в Финляндии.

По словам главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, уже пять стран готовы передать ВСУ Leopard, но ждут решения Германии.