Министр обороны Британии призвал Германию разрешить поставку танков Leopard Украине 16 января, 21:08 Танк Leopard 2 (Фото:simleid72/Twitter)

Глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес призвал Германию разрешить поставку танков Leopard в Украину.

Об этом сообщает The Guardian.

Уоллес напомнил, что Польша и Финляндия хотят передать несколько Leopard Украине.

«Это в настоящее время зависит от решений правительства Германии: не только будут ли немцы поставлять свои Leopard, но и будут ли они давать разрешения другим. Я бы призвал своих немецких коллег сделать это», — сказал министр во время выступления в британском парламенте.

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Инфографика: НВ

Уоллес 16 января подтвердил, что его страна передаст Украине 14 танков Challenger 2.

Президент Польши Анджей Дуда во время визита во Львов 11 января объявил, что Украина получит роту танков Leopard в рамках создания международной коалиции. Также о готовности передать ВСУ танки сообщили в Финляндии.

По словам главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, уже пять стран готовы передать ВСУ Leopard, но ждут решения Германии.