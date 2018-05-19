В Киеве несколько сотен человек собрались на Конопляный марш

В субботу, 19 мая, в Киеве возле здания Кабинета министров Украины около 200 активистов собрались на Конопляный марш (Марш свободы) за реализацию стратегии государственной политики в отношении наркотиков.
Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
Активисты расположились у здания правительства с различными плакатами: "Медицинский каннабис - наше право", "Начать научные исследования" и плакаты с изображением листьев конопли.
Из колонок играет музыка, участники акции поочередно выступают у микрофона и общаются между собой.
Основные требования Марша свободы в 2018 году: начать научные исследования каннабиноидов как анальгетиков и других лекарственных средств; урегулировать доступ украинских пациентов к лечению медицинским каннабисом и препаратами на его основе.
В мероприятии участвуют представители объединения гражданских инициатив и общественных организаций.
Общественный порядок на акции обеспечивают десятки правоохранителей, в том числе полиция коммуникации. Обстановка спокойная.
Ранее сообщалось, что в Харькове проведут международную конференцию по медицинской марихуане.
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