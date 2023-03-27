Протесты в Израиле: президент страны призвал Нетаньяху остановить судебную реформу, в США заявили о необходимости компромисса 27 марта, 10:36 В Израиле вспыхнули массовые протесты на фоне планов правительства провести судебную реформу (Фото:Nir Elias/Reuters)

Президент Израиля Ицхак Герцог призвал правительство и премьер-министра Биньямина Нетаньяху заморозить судебную реформу на фоне массовых протестов в стране.

Как сообщает The Jerusalem Post, он обратился к коалиции в понедельник, 27 марта.

«Сегодня ночью мы видели очень сложные сцены. Я обращаюсь к премьер-министру, правительству и членам коалиции: эмоции сложные и болезненные. Глубокая тревога охватывает народ. Безопасность, экономика, общество — все находится под угрозой», — отметил Герцог.

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Он призвал лидеров всех партий в Кнессете поставить граждан Израиля превыше всего и «вести себя ответственно и смело без промедления».

В США также отреагировали на события в Израиле.

Руководитель пресс-службы Совета нацбезопасности Белого дома Эйдриен Уотсон заявил, что в Белом доме «подчеркивают настоятельную необходимость компромисса».

«Демократические общества укрепляются благодаря системе сдержек и противовесов, а фундаментальные изменения в демократической системе должны проводиться при максимально широкой народной поддержке. Мы продолжаем настоятельно призывать израильских лидеров как можно скорее найти компромисс. Мы считаем, что это лучший путь вперед для Израиля и всех его граждан», — резюмировал он.

Реформа судебной системы, которая была объявлена 4 января, вызвала наибольший политический кризис в Израиле за последние годы и вызвала массовые протесты по всей стране.

Противники реформы также опасаются серьезных экономических последствий при проведении реформы.

Власти Израиля стремятся предоставить правительству возможность оказывать значительное влияние на процесс отбора судей и ограничить право Верховного суда принимать решения, противоречащие воле исполнительной и законодательной ветвей власти.

По словам оппозиции, предложенная реформа приведет к ослаблению демократии в стране. В то же время, новоизбранное правительство убеждает, что они действуют в интересах своих избирателей. Тем не менее, предложенные изменения столкнулись со значительным сопротивлением в израильском обществе. Резервисты, являющиеся основой израильской армии, выразили свое несогласие с реформой и угрожают отказаться от службы как проявление протеста.

25 марта около 200 тысяч израильтян вышли на протесты в Тель-Авиве, а десятки тысяч — по всей стране.

Министр обороны Израиля Йоав Галант призвал правительство приостановить принятие законодательства об изменениях в судебной системе. По его словам, массовые протесты против реформы представляют угрозу национальной безопасности.

В ночь на 27 марта в Тель-Авиве полиция применила сила для разгона массового протеста. Они использовали водометы.



