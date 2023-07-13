«Подло ударил с тылу старший начальник». Российский генерал заявил, что его якобы уволили после доклада о проблемах в армии РФ 13 июля, 07:35 Иван Попов (Фото:mil.ru)

Российский генерал-майор Иван Попов заявил, что его отстранили от командования после того, как он «на самом высоком уровне» высказал претензии и «обозначил все проблемные вопросы» армии РФ.

Соответствующее сообщение на котором, как утверждается, говорит якобы командующий 58-й общевойсковой армии Южного военного округа вооруженных сил России Попов в Telegram опубликовал депутат и член комитета по обороне в Госдуме Андрей Гурулев в среду, 12 июля.

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Мужской голос на аудио обращается к российским военным, называя их «моими любимыми гладиаторами», и говорит, что его (якобы Попова) отстранили от должности, а приказ об этом министра обороны Сергея Шойгу «состряпали за один световой день».

«Честно вам говорю — возникла сложная ситуация со старшим начальством, когда надо было либо смолчать и смалодушничать и скрыть то, что они не хотели услышать, либо назвать вещи своими именами.», — говорится в записи.

Затем голос говорит, что «не имел права врать во имя» уничтоженных российских оккупантов и «обозначил все проблемные вопросы, существующие на сегодняшний день в армии». Он перечислил отсутствие контрбатарейной борьбы, отсутствие станций артиллерийской разведки и массовую гибель и увечья военных РФ.

«Также поднял еще ряд других проблем, высказал это на самом высоком уровне — откровенно, предельно жестко… и от меня избавились. Как сказали сегодня многие командиры полков дивизии — нашу армию не смогли пробить с фронта военнослужащие ВСУ, нас ударил с тыла наш старший начальник, предательски и подло обезглавив армию в самый тяжелый и напряженный момент», — заявил якобы Попов.

11 июля по гостинице Дюна в оккупированном Бердянске, где, как сообщали, проживало российское оккупационное военное руководство 58-й армии, зафиксировали прямое попадание. В частности, там ликвидировали генерал-лейтенанта Андрея Цокова.

Как пишет The Insider, ряд российских Telegram-каналов сообщил, что его уничтожили случайно, а настоящей целью должен был стать Попов — якобы таким образом командование ВС РФ избавляется от неугодных.

Тогда же Институт изучения войны (ISW) рассказал, что начальник российского Генштаба генерал армии Валерий Герасимов якобы отстранил командующего 58-й армией Попова после того, как тот выразил обеспокоенность относительно необходимости ротации оккупационных войск на западе Запорожской области в условиях контрнаступления Украины.