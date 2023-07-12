Какие проблемы РФ обнаружила ликвидация генерала Цокова и вероятное отстранение еще одного генерала после жалобы Герасимову — ISW 12 июля, 08:45 Уничтожена российская техника и убитый оккупант в Донецкой области (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

Удар ВСУ по командному пункту 58-й общевойсковой армии РФ, во время которого был убит российский генерал-лейтенант Олег Цоков, выявил неспособность РФ защититься от украинских ударов по российским штабам.

Об этом говорится в новой сводке Института изучения войны.

Аналитики ISW предполагают, что серия ударов дронами-камикадзе Shahed 131/136 по югу Украины и Киеву, в частности в ночь на 11 июля, вероятно, была нацелена на то, чтобы стать демонстративным ответом на саммит НАТО в Вильнюсе, а также поставить под угрозу Черноморское зерновое соглашение. Украинское оперативное командование Юг сообщило, что российские войска пытались нанести удар по зерновому терминалу в Одесской области, два беспилотника также ударили по административному зданию портового комплекса. Представитель ОК Юг Наталья Гуменюк заявила, что российские войска целились по портовой инфраструктуре, чтобы сорвать соглашение об экспорте зерна из Украины. Удары российских беспилотников по портовой инфраструктуре также совпали с первым днем саммита НАТО в Вильнюсе и, вероятно, направлены на то, чтобы помешать членам Альянса предоставлять больше военной помощи Украине.

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ISW характеризует как «относительно сдержанную» реакцию Кремля и российских «военкоров» на первый день саммита НАТО. Представитель Кремля Дмитрий Песков дал предсказуемые оценки, пожаловавшись, что саммит имеет «выраженный антироссийский характер». Песков также повторил шаблонную риторику о том, что Запад продолжает помощь Украине в сфере безопасности, а обещанное ей будущее членство в НАТО якобы приведет к «тяжелым последствиям». Российские «военкоры» выразили общее недовольство новыми объявлениями о поставках оружия в Украину, однако на момент публикации не озвучили серьезной реакции. Вероятно, провоенное сообщество РФ ждет основных событий второго дня саммита 12 июля, когда состоится встреча президента Украины Владимира Зеленского с президентом США Джо Байденом и генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

Украинские войска 11 июля вели контрнаступательные действия как минимум на трех направлениях фронта, на отдельных участках достигли успехов. В Генштабе ВСУ сообщили, что украинские войска продолжают наступательные действия на Мелитопольском (запад Запорожской области) и Бердянском направлениях (район границы Запорожской области и Донецкой области), а спикер Восточной группировки ВСУ полковник Сергей Череватый заявил, что украинские войска продолжают контрнаступательные действия вокруг Бахмута. Геолоцированные кадры, опубликованные 10 июля, свидетельствуют, что ВСУ продвинулись на северо-восток от Работино (15 км к югу от Орехова). Один из российских «военкоров» также заявил, что украинские силы установили контроль над новыми позициями к северо-западу от Клещиевки (7 км к юго-западу от Бахмута) и продвинулись до 1,5 км в районе Раздоловки (19 км к северо-востоку от Бахмута).

В то же время министр обороны России Сергей Шойгу на фоне саммита НАТО неправдоподобно попытался представить украинское контрнаступление как провальное. 11 июля он абсурдно заявил, что с начала контрнаступательных операций 4 июня ВСУ якобы потеряли 26 тыс. военнослужащих, 1244 танка и БМП. Шойгу также пытался представить как якобы неэффективные удары ВСУ по логистике оккупантов юге Украины, утверждая, что российская ПВО якобы перехватила 176 ракет HIMARS и 27 крылатых ракет Storm Shadow с начала контрнаступления. ISW называет эти цифры очень завышенными, и напоминает, что даже российские «военкоры» недавно обвинили ведомство Шойгу в том, что оно считает удары по уже поврежденным и уничтоженным машинам ВСУ как новые потери украинской техники. Риторика Шойгу относительно украинского контрнаступления значительно противоречит вероятным установкам Кремля для медиа, согласно которым российским государственным СМИ приказывают не преуменьшать масштабы контрнаступления ВСУ и не преувеличивать успехи России. Возможно, Шойгу все больше игнорирует установленные указания Кремля по освещению контрнаступления, чтобы возобновить попытки изобразить свое ведомство как эффективное после мятежа ЧВК Вагнера, предполагают в ISW.

В Институте изучения войны также обратили внимание на сообщение о том, что удар ВСУ с вероятным использованием ракет Storm Shadow убил заместителя командующего Южным военным округом РФ, генерал-лейтенанта Олега Цокова на командном пункте 58-й общевойсковой армии в оккупированном Бердянске Запорожской области. По предварительной информации, Цоков погиб во время удара по его дислокации в местной гостинице. ISW отмечает, что ранее наблюдала признаки привлечения нескольких дивизий армии под командованием Цокова в районе Орехова. Российские «военкоры» раскритиковали военное командование РФ за неспособность защититься от украинских ударов по российским штабам. Один из провоенных блогеров заявил, что России не хватает профессиональных военных аналитиков, которые бы улучшили процессы принятия решений военным командованием и адекватно анализировали информацию для оценки рисков. Другой «военкор» утверждал, что российские войска продолжают недооценивать возможности украинской разведки, которая готовит такие удары. Еще один прокремлевский «военкор» пожаловался, что российские офицеры имеют плохие оперативные процедуры безопасности, несмотря на то, что знают об опасности операций на оккупированном юге Украины.

ISW также комментирует слухи о том, что начальник Генштаба РФ генерал армии Валерий Герасимов отстранил командующего 58-й армией ЮВО генерал-майора Ивана Попова после того, как он выразил обеспокоенность о необходимости ротации оккупационных войск на западе Запорожской области в условиях контрнаступления Украины. В российских пабликах, которые считаются близкими к спецслужбам, сообщили, что Герасимов обвинил Попова в паникерстве и шантаже российского военного командования. Также говорится о том, что Герасимов отстранил Попова и направил его на фронтовые позиции после того, как генерал-майор угрожал обратиться с жалобой к Владимиру Путину. Еще один российский источник, который, похоже, контактирует с силами РФ в оккупированной Запорожской области, заявил, что его источники подтвердили увольнение Попова. Эти сообщения, если они правдивы, могут подтверждать предыдущие оценки ISW о том, что российским силам не хватает оперативных резервов, которые позволили бы им осуществлять ротацию личного состава при обороне от контрнаступления ВСУ и что российские оборонительные линии могут быть хрупкими.