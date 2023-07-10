Один из самых известных оппонентов Герасимова. Почему Михаила Теплинского вероятно назначили командовать армией РФ в Украине после бунта Вагнера 10 июля, 13:37 Сюжет Михаил Теплинский летом 2022 года награждает российских военных преступников, которые «отличились» в т.н. «СВО» (Фото:Скриншот ТАСС)

После мятежа Евгения Пригожина и на фоне неудач РФ на фронте в Украине Владимир Путин, вероятно, отстранил начальника Генерального штаба ВС России Валерия Герасимова от управления российскими войсками в Украине. Вместо него руководить театром военных действий со стороны РФ, похоже, поручено генерал-полковнику Михаилу Теплинскому, командующему Воздушно-десантными войсками РФ.

Об этом 9 июля написала Daily Mail, ранее об аналогичных кадровых изменениях сообщал также Институт изучения войны со ссылкой на мониторинг российских провоенных пабликов и СМИ.



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NV напоминает, что кто такой Михаил Теплинский, которого считают оппонентом Герасимова и одним из немногих относительно «популярных» командующих в российской армии.

Две чеченских войны и Приднестровье: главные факты биографии до вторжения в Украину

54-летний Михаил Теплинский родился в Украине: его малая родина — город Моспино в Донецкой области, который остается оккупированным с 2014 года.

Школу Теплинский закончил еще в УССР, а военное образование получил уже в России: в 1991 году он окончил Рязанское воздушно-десантное командное училище имени Ленинского комсомола. Вся его дальнейшая карьера связана с этим родом войск — ВДВ.

Служил в 106-й гвардейской воздушно-десантной дивизии, которая дислоцировалась в Туле. Командовал парашютно-десантным разведывательным взводом и разведротой, в 90-х годах принял участие в нескольких военных кампаниях России:

в 1992—1993 годах участвовал в войне в Приднестровье;

в декабре 1994 — марте 1995-го участвовал в первой чеченской войне, в частности в Грозном;

в конце 90-х принял участие во второй чеченской войне.

Именно чеченские войны принесли Михаилу Теплинскому первые карьерные достижения в российской армии. Еще во время первой кампании он стал капитаном и начальником разведки парашютно-десантного полка, а когда в 1999-м окончил Военную академию им. Фрунзе в Москве, то был назначен командующим парашютно-десантного батальона.

После второй чеченской войны Теплинского перевели в Псков (76-я гвардейская воздушно-десантная дивизия), где он был начальником штаба и командиром 234-го гвардейского парашютно-десантного полка. В октябре 2002 года был назначен заместителем командира 76-й дивизии, а в 2003-м — начальником ее штаба.

В 2007 Михаил Теплинский окончил Военную академию Генштаба Вооруженных сил РФ — самое престижное учебное заведение для российского военного руководства. После этого руководил крупнейшим учебным центром Восточного военного округа армии РФ (212-й Венский окружной учебный центр).

Позже был переведен в Западный военный округ, где с 2009 года был заместителем командующего 20-й гвардейской общевойсковой армии (Мулино Нижегородской области РФ).

За год до российского вторжения в Украину Теплинского снова вернули в Восточный военный округ, где он с февраля 2013 года стал командующим 36-й общевойсковой армии в звании генерал-лейтенанта.

Вероятный исполнитель российского преступления в Иловайске: участие в войне против Украины с 2014 года

По информации ВВС, именно Михаил Теплинский мог в 2014 году руководить российской операцией под Иловайском. Тогда военные российской регулярной армии значительно усилили боевиков «ДНР» в боях за город, а затем расстреляли украинских военнослужащих, которые выходили из-под Иловайска после заключения «договоренностей» о якобы «зеленом коридоре» (в этом участвовали в частности военные 98-й воздушно-десантной дивизии РФ). Впрочем, роль Теплинского в этих событиях остается неподтвержденной.

Зато известно, что в мае 2015 года, чуть больше чем через год после вторжения России на Донбасс, он был назначен начальником штаба территориальных войск в Южном военном округе (ЮВО) армии РФ. Уже через два года Теплинского повысили: он стал начальником штаба Южного военного округа — первым заместителем командующего войсками ПВО.

Фото: mil.ru

Согласно расследованиям журналистов, которые следили за участием российских командующих в войне на Донбассе, в эти годы Михаил Теплинский был одним из тех, кто должен был обеспечивать бесперебойную комплектацию российских оккупационных войск личным составом, оружием и техникой.

Весной 2019 года Теплинский получил новое высокое назначение и стал начальником штаба — первым заместителем командующего войсками Центрального военного округа.

Незадолго до полномасштабного вторжения России в Украину Михаилу Теплинскому было присвоено его нынешнее звание генерал-полковника — соответствующий указ Владимир Путин подписал в декабре 2021 года.

Оппонент Герасимова: роль Теплинского во время полномасштабного вторжения РФ и анализ его нового вероятного назначения

С июня 2022 года именно Михаил Теплинский является командующим Воздушно-десантных войск России — на этом посту он заменил генерал-полковника Андрея Сердюкова. Тогда военные аналитики, включая экспертов ISW, указывали на то, что Сердюкова уволили из-за огромных потерь войск ВДВ в первые месяцы вторжения РФ. В частности, в боях под Киевом были разбиты элитные подразделения российских десантников.

По информации британской разведки, Теплинский, вероятно, командовал относительно упорядоченным отводом российских войск с западного берега Днепра в ноябре 2022 года (после освобождения Херсона), за что получил положительные оценки в России.

31 декабря 2022 года российский диктатор Владимир Путин впервые привлек публичное внимание к Михаилу Теплинскому. Во время посещения штаба Южного военного округа Путин наградил ряд военных, включая Сергея Суровикина, и вручил орден такж Теплинскому. Тогда же, как сообщал украинский Центр оборонных стратегий, ему поручили исполнять обязанности руководителя вновь созданной группировки российских сил Днепр для защиты сухопутного коридора между РФ и Крымом [позже эту должность занял Олег Макаревич].

Впрочем, уже в январе 2023 года Минобороны Британии сообщило о том, что Теплинского могли отстранить от активного участия в операциях в Украине — в частности из-за разногласний относительно задействования российских десантников. Мол, командующий Воздушно-десантных войск выступал против того, что «вдвшников» использовали для удержания наземных целей, чем традиционно должна была бы заниматься механизированная пехота.

Российские пропагандистские СМИ, в частности ТАСС, в тот период отрицали отстранение Теплинского, заявляя, что он «успешно решает задачи» во время т.н. «СВО», как в России называют развязанную против Украины геноцидную войну. Однако британская разведка предполагала, что смещение Теплинского было связано с желанием Герасимова навязать свой личный авторитет в российских вооруженных силах.

В своем большом обзоре изменений и перестановок в российском командовании за первые 14 месяцев вторжения Институт изучения войны отмечал, что Михаил Теплинский, как и Сергей Суровикин, представляет среди командующих РФ лагерь противников Валерия Герасимова. Месяц за месяцем он получал все большую благосклонность ультранационалистических голосов в российском информационном пространстве.

23 февраля 2023 года Теплинский обнародовал видеообращение по случаю российского «Дня защитника отечества», в котором изложил некоторые «программные» аспекты своего видения войны. Он полностью повторил лживые заявления Путина о неотвратимости «СВО» и мнимой необходимости «спасти истекающий кровью Донбасс». Однако это видео в ISW расценили и как попытку Теплинского обратиться непосредственно к Путину и выразить недовольство военным командованием РФ. В частности в своем обращении, кроме традиционных пропагандистских штампов о «бандеровцах» и Украине как «антиРоссии», командующий ВДВ заявил, что:

командиры должны « беречь солдат», а не «оплачивать захваченные поселки и высоты солдатскими жизнями»;

беречь солдат», а не «оплачивать захваченные поселки и высоты солдатскими жизнями»; «придет время, история спросит с каждого» и привлечет всех к ответственности;

«так сложилось, что после почти года боев я больше месяца вне войны» — то есть фактически Теплинский подтвердил свое отстранение и вывод в тыл.

Это видео Теплинского, как писали аналитики ISW, вероятно, также подтвердило его разочарование растратой воздушно-десантных сил в боях за Соледар и сообщения о нежелании подчиняться Герасимову.

Впоследствии в середине апреля, когда подразделения «вдвшников» начали помогать ЧВК Вагнера в боях за Бахмут, британская разведка сообщила, что Теплинского, вероятно, снова вернули к командованию операциями в Украине. «Теплинский, вероятно, один из немногих старших российских генералов, которых широко уважают рядовые. Его недавняя бурная карьера свидетельствует о серьезном напряжении между отдельными фракциями в российском Генштабе относительно военного подхода России в Украине. Вряд ли компетенция Теплинского будет ограничиваться подразделениями ВДВ, но он, скорее всего, будет способствовать традиционной роли корпуса [воздушно-десантных войск РФ] как элитной силы», — отметили тогда в британской разведке.

Через несколько дней после этого сообщения, 18 апреля, Путин действительно снова публично продемонстрировал свое доверие Теплинскому. Накануне Пасхи диктатор якобы посетил оккупированные территории Херсонской и Луганской областей Украины. Тогда в штабе группировки оккупационных войск Днепр на Херсонском направлении Путин заслушал доклады доклады командующего этой группировки Олег Макаревича и самого Теплинского. В отношении последнего диктатор был щедр на комплименты: «Знаю, что по поручению начальника генерального штаба и министра обороны он был достаточно долго на передней линии, сделал доклад очень подробный. Министерство обороны и Генштаб очень высоко его оценили», — заявил Путин о Теплинском, подарив военачальникам икону.

Анализируя эти жесты Путина, Институт изучения войны тогда констатировал вероятную очередную смену фаворитов диктатора в военном командовании РФ и, возможно, изменения в ближайшем окружении Кремля. Один из связанных с Кремлем «военкоров» тогда заметил, что ни Герасимов, ни Сергей Шойгу не присутствовали на встречах Путина на территории оккупированной Украины. Он же отметил, что Теплинский, как и отправленный ранее «в отпуск» и Александр Лапин, могли вернуться в ряды военного командования оккупационной армией РФ против воли Герасимова и Шойгу.

Во время мятежа Евгения Пригожина с требованиями уволить Шойгу и Герасимова Михаил Теплинский хранил молчание и не выступал с публичными обращениями в поддержку ни одной из сторон. Однако в российских провоенных кругах довольно быстро появились слухи о том, что фактически именно Теплинский заменил Герасимова в Украине и теперь будет выполнять роль командующего оккупационной армией в войне.

Если эти слухи действительно правдивы, то Кремль мог выбрать кандидатуру Михаила Теплинского из-за большой популярности среди российских рядовых и ультранационалистического сообщества РФ, объясняли аналитики ISW. Они напомнили, что ранее Теплинский командовал российскими силами в районе Бахмута, которые действовали там вместе с подразделениями ЧВК Вагнера. Впрочем, о его более широкой поддержке вагнеровцев ничего не известно, хотя он получил известность как один из самых известных «антигерасимовских» командиров, помимо Суровикина. В последнее время Теплинский якобы отвечал за те участки фронта, где российские войска обороняются от контрнаступательных операций ВСУ. Поэтому предположение о его фактическом назначении главным командующим театром военных действий в Украине может свидетельствовать о двух причинах, по мнению аналитиков ISW:

либо Кремль стремился вознаградить Теплинского за относительно эффективные оборонительные операции РФ в этих районах фронта ( на юге Украины);

на юге Украины); или Москва ищет новое « публичное лицо» для своих операций в Украине, которое могло бы продемонстрировать хотя бы базовую военную компетентность, чтобы нивелировать то внимание, которое привлек к себе Пригожин на фоне боев за Бахмут.

Ранее ISW также отмечал, что масштабные провалы российского зимне-весеннего наступления в Украине, вероятно, побудили Путина разделить ответственность за операции в Украине между двумя разными группировками в Минобороны накануне украинского контрнаступления. При этом в зону ответственности Теплинского попали именно запорожское, херсонское и южно-донецкое направления.

В то же время аналитики Института прогнозировали, что формально Валерий Герасимов, скорее всего, сохранит свою роль начальника Генштаба, по крайней мере сейчас — чтобы не создавать впечатление, что Путин пошел на уступки Пригожину.