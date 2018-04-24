"Исторический день": Ким Кардашьян отреагировала на протесты в Ереване

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Ким Кардашьян высказалась о протестах в Армении

Ким Кардашьян высказалась о протестах в Армении

Модель и звезда шоу-бизнеса армянского происхождения Ким Кардашьян прокомментировала протесты в Армении.

У себя в Instagram звезда написала, что это – исторический день для всей страны.

 

 

"Это так вдохновляет, что все армяне объединились в мирных протестах, которые изменили ситуацию. Это исторический день для Армении. Я использовала этот снимок из Армении, потому что эта женщина коснулась моего сердца, и для меня она представляет сердце стольких сильных армян" – отметила Кардашьян.

После многодневных митингов с требованием отставки премьера в Армении глава правительства Серж Саргсян объявил 23 апреля о своей отставке.

 

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