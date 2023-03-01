Испания проводит последний этап ремонта танков Leopard для Украины — СМИ 1 марта, 21:38 Танк Leopard (Фото:REUTERS/Fabian Bimme)

Испания проводит последний этап ремонта танков немецкого происхождения Leopard 2A4, после чего они будут отправлены в Украину, сообщает El Mundo.

«Минобороны уже работает над тюнингом шести боевых танков Leopard 2A4, которые будут отправлены в Украину. Боевые танки находятся на предприятиях подрядчика Santa Bárbara в Алькала-де-Гуадайра (Севилья), где они проходят четвертый этап капитального ремонта — самый исчерпывающий — перед отправкой на фронт», — говорится в сообщении.

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При этом отмечается, что власти потратят на ремонт этих танков 4,1 млн евро.

Напомним, что танки Leopard, которые Испания отправит на передовую весной следующего года, покинули базу материально-технического обеспечения Касетас. С 2012 года там хранились 53 боевых танка, которые государство приобрело у Германии. Эти бронированные машины хранились в соответствии с протоколом НАТО.

26 февраля министр обороны Испании Маргарит Роблес заявила, что начат ремонт танков Leopard для Украины, а также готовятся экипажи для этих боевых машин и бригады, которые будут осуществлять техническое обслуживание.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявлял, что Украина получит 120−140 современных западных танков в первой волне поставок .

Президент Владимир Зеленский говорил, что для наступления защитникам Украины нужно 300−500 танков .