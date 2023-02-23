«Вся Испания с Украиной». Россия не победит в войне — премьер-министр Санчес 23 февраля, 12:22 Педро Санчес (Фото:REUTERS/Violeta Santos Moura)

Премьер-министр Испании Педро Санчес, находящийся в четверг, 23 февраля с визитом в Украине, заявил, что Россия не победит в войне.

По его словам, Буча и Ирпень показывают раны и шрамы путинского варварства.

«Россия не победит в этой войне. Вся Испания с Украиной», — говорится в сообщении в Twitter.

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Утром в четверг, 23 февраля, в Киев прибыл премьер-министр Испании Педро Санчес.

Это уже второй приезд испанского премьера в Украине после начала полномасштабного вторжения России. Он уже был в стране в апреле прошлого года.

Планируется, что Санчес встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским.



Испания поддерживает Украину с начала большой войны, оказывая финансовую и военную помощь. 22 февраля министр обороны страны Маргарита Роблес заявила, что Испания передаст Украине шесть боевых танков Leopard 2. При необходимости или по просьбе союзников количество могут увеличить.