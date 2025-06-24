В ЕС ожидают, что на этой неделе утвердят 18-й пакет санкций против РФ, который заблокировали Словакия и Венгрия

В ЕС ожидают, что смогут достичь согласия по 18-му пакету санкций против РФ (Фото: REUTERS/Yves Herman/File Photo)

Дипломаты Евросоюза ожидают, что смогут достичь соглашения по 18-му пакету санкций против страны-агрессора России во время саммита ЕС на этой неделе. Об этом сообщает Reuters во вторник, 24 июня.

Ранее Словакия и Венгрия отказались утверждать 18-й пакет санкций против РФ. Европейская правда, ссылаясь на дипломатов государств ЕС, писала, что Словакия и Венгрия заблокировали утверждение новых ограничений против России до заседания Европейского Совета 26 июня.

Как сообщает Reuters, лидеры ЕС обсудят это вето на заседании Европейского Совета в четверг, 26 июня, и пятницу, 27 июня, в Брюсселе.

«Мы ждем результатов саммита в четверг, и я верю, что разговор после четверга будет намного легче. Мы остаемся оптимистами», — заявил польский министр по делам ЕС Игнаций Немчицкий.

24 июня министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар заявил, что готов поддержать 18-й пакет санкций против России, если «пакет не будет иметь негативного влияния на экономику» страны. Он также отметил, что Словакия будет просить «гарантий» и поддержку для смягчения последствий отключения от российских источников энергии.

10 июня в ЕС представили 18-й пакет санкций против РФ, который предусматривает ограничения для энергетического и банковского секторов страны-агрессора. В частности он предлагает запрет на транзакции для Северных потоков, снижение предельной цены на нефть с 60 до 45 долларов за баррель, экспорт технологий и товаров двойного назначения.

20 мая Европейский Союз одобрил 17-й пакет санкций против России, направленный против почти 200 кораблей теневого флота.