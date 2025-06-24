«Максимальная изоляция РФ». Зеленский заявил, что для завершения войны нужно ограничение цены на нефть в $30 за баррель

Президент Украины Владимир Зеленский призвал к ограничению мировых цен на нефть до $30 за баррель и максимальной изоляции страны-агрессора РФ — для завершения войны в Украине и лишения Кремля возможности атаковать другие государства.

Об этом 24 июня глава украинского государства заявил в своем обращении к Сенату и Палате представителей парламента Нидерландов.

«Чтобы действительно закончить эту войну и создать длительный мир, мы должны действовать в двух главных направлениях. Первое — максимальная изоляция России. Это означает политическую изоляцию, санкции любых видов и прерывание любого сотрудничества, которое помогает им выживать и продолжать войну. Любая схема, которая действует, должна быть прекращена. (…) Но что действительно причиняет им боль и действительно ограничивает их способность вести войну -потолок в 30 долларов за баррель. Мир должен выйти на этот уровень», — сказал президент Зеленский.

Реклама

Глава украинского государства подчеркнул, что любое падение российских доходов от нефти помогает приблизить мир.

«Нам нужен 18-й пакет (санкций — ред.). Нам нужны настоящие, болезненные санкции против российской нефти», — сказал президент Украины.

По его мнению, такие действия не просто остановят российскую войну против Украины, а сделают невозможными «любые будущие военные операции, которые Россия может начать против Европы и Альянса».

«Военные планы должны стать смертельно дорогими для России. Нам нужно заблокировать их танкерный флот и отрезать их от международной банковской системы. Вот это работает», — подчеркнул глава украинского государства.

Кроме того, по словам президента Украины, крайне важна «стабильность в оборонной поддержке». «Я призываю вас поддержать долгосрочные программы поддержки и сотрудничества с Украиной. Россия должна увидеть, что Украина не останется сама и что Европа не отступит», — сказал он.

Глава украинского государства отметил, что «Россия сильнее, чем кто-либо из нас в одиночку, но она слабее, чем все мы вместе2.

Также президент Зеленский сообщил парламентариям, что с начала полномасштабного вторжения в Украину РФ использовала 28 743 ударных дрона типа шахед и только в июне 2025 года уже запустила 2 736 таких дронов по Украине.

«Россия никогда бы не смогла это сделать без своих связей с иранским режимом. И мы в Украине никогда бы не сбивали этих дронов без вашей солидарности и поддержки наших партнеров», — подытожил глава украинского государства.

10 июня в ЕС представили 18-й пакет санкций против страны-агрессора России. Он в частности предусматривает запрет на транзакции для Северного потока-1 и Северного потока-2. Это означает, что ни один оператор ЕС не сможет прямо или косвенно участвовать в любых транзакциях по трубопроводам Северный поток.

23 июня агентство Reuters со ссылкой на заявление министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто сообщило, что Венгрия и Словакия не поддержали план ЕС по 18-му пакету санкций против России.

Венгрия и Словакия решили заблокировать пакет санкций в ответ на планы Евросоюза постепенно отказаться от импорта российских энергоносителей, сказал министр.

«Мы сделали это, потому что Европейский Союз хочет запретить государствам-членам, включая Венгрию и Словакию, покупать дешевый российский природный газ и дешевую российскую нефть, как они делали раньше», — заявил Сийярто.

Позже в представительстве Словакии при ЕС в комментарии Суспільному опровергли слова Сийярто. Там заявили, что не блокировали санкции, потому что вопрос о принятии 18-го пакета мер не вошел в повестку дня.