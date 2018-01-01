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ИГИЛ назвал стрелка из Страсбурга "своим солдатом"

Сегодня, 04:17
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Стрельба в Страсбурге произошла 11 декабря

Террористическая организация Исламское государства заявила, что Шариф Шекат, который устроил стрельбу на Рождественском базаре в Страсбурге, был членом ИГИЛ.

Об этом передает Reuters.

В ИГИЛ заявили, что Шекат был "своим солдатом".

Ранее министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер заявил о том, что полиция ликвидировала Шерифа Шеката.

Напомним, 11 декабря в Страсбурге произошла стрельба в районе проведения ежегодного рождественского рынка. Погибли три человека, еще 13 получили ранения.

По данным следователей, после инцидента вооруженный мужчина остановил таксии уехал из исторической части города. Таксист не пострадал и дал показания полиции. 

Прокуратура Франции заявила о террористическом характере стрельбы в Страсбурге. Свидетели утверждают, что нападавший во время стрельбы кричал Аллаху акбар.

Подозреваемый, 29-летний уроженец Страсбурга Шариф Шекат, был осужден 27 раз во Франции, Германии и Швейцарии за грабежи и насилие.

 

 

Теги:   Страсбург ИГИЛ Франция

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