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Стрельба в Страсбурге: открывший огонь мужчина скрылся от полиции на угнанном такси

Сегодня, 07:36
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Стрелок скрылся с места преступления на угнанном такси

Мужчина, который открыл огонь на рождественской ярмарке в центре Страсбурга, сумел скрыться с места происшествия на угнанном такси.

По данным следователей, после инцидента вооруженный мужчина остановил такси и уехал из исторической части города, сообщает France Info.

Таксист не пострадал и дает показания полиции. По его словам, стрелок действительно ранен. Его местоположение неизвестно.

Стрелка разыскивают около 600 полицейских и жандармов. По данным МВД Франции, его личность установлена. По словам министра, речь идет о человеке, который во Франции и Германии был признан виновным в не связанных с терроризмом преступлениях и уже отбыл свои тюремные сроки.

Напомним, 11 декабря в Страсбурге произошла стрельба в районе проведения ежегодного рождественского рынка, жертвами которой стали три человека, 12 были ранены.

 

Теги:   Стрельба Страсбург

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