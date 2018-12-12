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Атака в Страсбурге: Стрелок кричал Аллах акбар, полиция заявила о теракте

Сегодня, 14:31
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Прокуратура Франции заявила о террористическом характере стрельбы в Страсбурге, сообщает Le Figaro.

По словам прокурора Парижа Реми Ейца, свидетели утверждают, что нападавший во время стрельбы кричал Аллах акбар.

Прокурор добави, что в пользу текракта свидетельствует личность злоумышленника, характер преступления и выбранное им место стрельбы.

Во вторник вечером, 11 декабря, в Страсбурге неизвестный открыл огонь по людям, в результате чего, по последним данным, погибли четыре человека, еще 11 получили ранения.

При этом стрелку с места преступление удалось сбежать, однако его личность уже установлена.

Очевидцы опубликовали в сети видео момента вооруженного нападения.

 
 

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