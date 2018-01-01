Глава МВД Франции подтвердил ликвидацию страсбургского стрелка
Министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер заявил о том, что полиция ликвидировала Шерифа Шеката, который устроил стрельбу в Страсбурге.
"В 21:00 полиция заметила человека, который по описанию был похож на Шерифа Шеката. Во время задержания он оказал сопротивление и был ликвидирован", - заявил Кастанер.
À 21h00, un équipage d’une brigade spécialisée de terrain composée de 3 fonctionnaires de la @PoliceNat67 ont aperçu un individu suspect déambulant sur la voie publique au niveau du 74 rue du Lazaret.#Strasbourg— Christophe Castaner (@CCastaner) 13 декабря 2018 г.
Напомним, 11 декабря в Страсбурге произошла стрельба в районе проведения ежегодного рождественского рынка. Погибли три человека, еще 13 получили ранения.
По данным следователей, после инцидента вооруженный мужчина остановил таксии уехал из исторической части города. Таксист не пострадал и дал показания полиции.
Прокуратура Франции заявила о террористическом характере стрельбы в Страсбурге. Свидетели утверждают, что нападавший во время стрельбы кричал Аллаху акбар.
Подозреваемый, 29-летний уроженец Страсбурга Шариф Шекат, был осужден 27 раз во Франции, Германии и Швейцарии за грабежи и насилие.