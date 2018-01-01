Глава МВД Франции подтвердил ликвидацию страсбургского стрелка Сегодня, 00:30 22 Цей матеріал також доступний українською Шериф Шекат, который устроил стрельба на Рождественском базаре в Страсбуре

Министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер заявил о том, что полиция ликвидировала Шерифа Шеката, который устроил стрельбу в Страсбурге.

"В 21:00 полиция заметила человека, который по описанию был похож на Шерифа Шеката. Во время задержания он оказал сопротивление и был ликвидирован", - заявил Кастанер.

À 21h00, un équipage d’une brigade spécialisée de terrain composée de 3 fonctionnaires de la @PoliceNat67 ont aperçu un individu suspect déambulant sur la voie publique au niveau du 74 rue du Lazaret.#Strasbourg 13 декабря 2018 г.

Напомним, 11 декабря в Страсбурге произошла стрельба в районе проведения ежегодного рождественского рынка. Погибли три человека, еще 13 получили ранения.

По данным следователей, после инцидента вооруженный мужчина остановил таксии уехал из исторической части города. Таксист не пострадал и дал показания полиции.

Прокуратура Франции заявила о террористическом характере стрельбы в Страсбурге. Свидетели утверждают, что нападавший во время стрельбы кричал Аллаху акбар.

Подозреваемый, 29-летний уроженец Страсбурга Шариф Шекат, был осужден 27 раз во Франции, Германии и Швейцарии за грабежи и насилие.