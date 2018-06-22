Госсекретарь США запланировал встречи с руководством КНДР

Госсекретарь США Майк Помпео собирается провести встречи с представителями правительства КНДР для реализации итогов саммита лидеров двух стран в Сингапуре.

По словам официального представителя госдепа Хизер Нойерт, даты встреч пока не определены, сообщает Интерфакс-Украина.

"Госсекретарь Помпео встретится с ними и будет разговаривать с ними как можно скорее по дате, чтобы попытаться реализовать результаты саммита США-КНДР. На данный момент мы не можем сообщить о датах каких-либо встреч или поездок", - сказала она.

Напомним, 12 июня в Сингапуре состоялась первая в истории встреча лидеров США и КНДР.

По итогам переговоров Дональд Трапм и Ким Чен Ын подписали совместное соглашение, в котором говорится, что Пхеньян будет работать в направлении "полной денуклеаризации Корейского полуострова".

Трамп также заявил о согласии Ким Чен Ына уничтожить полигон для испытания северокорейских ракет и двигателей к ним.

По его словам, Ким Чен Ын подтвердил "свою неизменную приверженность полной денуклеаризации Корейского полуострова".