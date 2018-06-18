В распоряжении КНДР есть три тысячи ядерных объектов - СМИ

США с 1989 года ведут список подобных объектов на территории КНДР

В КНДР находятся более 3 тысяч объектов, связанных с ракетно-ядерной программой, сообщает газета Munhwa Ilbo со ссылкой на оценки американской разведки и собственные источники.

Отмечается, что американская разведка насчитала такое количество "подозрительных" объектов благодаря спутниковым снимкам.

В число подобных объектов были также включены заводы, на которых производятся комплектующие для ракет, и научно-исследовательские институты Северной Кореи.

В связи с этим могут возникнуть трудности с проверкой ядерных и ракетных объектов в КНДР, также могут затянуться переговоры Вашингтона и Пхеньяна по денуклеаризации Корейского полуострова.

США с 1989 года ведут список подобных объектов на территории КНДР.

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Напомним, 12 июня в Сингапуре состоялась первая в истории встреча лидеров США и КНДР.

По итогам переговоров Дональд Трапм и Ким Чен Ын подписали совместное соглашение, в котором говорится, что Пхеньян будет работать в направлении "полной денуклеаризации Корейского полуострова".

Трамп также заявил о согласии Ким Чен Ына уничтожить полигон для испытания северокорейских ракет и двигателей к ним.

По его словам, Ким Чен Ын подтвердил "свою неизменную приверженность полной денуклеаризации Корейского полуострова".