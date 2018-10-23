Железобетонный гигант. 12 фактов о самом длинном мосте в мире

Гонконг и Макао соединил 55-километровый Hong Kong-Zhuhai-Macau Bridge - самый длинный мост над водой в мире.

Журнал Новое Время приводит 12 фактов о нем.

1. Мост расположен в Китае в дельте Жемчужной реки. Его спроектировала британская Arup Group, а построила китайская China Communications Construction Co. Стоимость строительства составила $11 млрд.

2. Hong Kong-Zhuhai-Macau Bridge начали строить в 2009 году, а закончили в 2017. Однако ввод его в эксплуатацию задерживался из-за согласования механизмов осуществления пограничного контроля, поскольку Гонконг и Макао являются специальными административными районами КНР. Участок моста подконтрольный Гонконгу составляет 12 км, участок моста, подконтрольный Макао - 13,9 км.

3. Длина моста составляет 55 км. Он сократил время в пути между Гонконгом и Макао до 30 минут. До этого автомобили совершали 200-километровый объезд по мосту Хумэнь на севере, на что уходило 3,5 часа.

4. Сложный мост состоит из нескольких отдельных участков - основной мост (22,9 км), подводный тоннель (6,7 км), искусственные острова, пункты пограничного контроля, участки мостов, соединяющие основной мост с Макао и Гонконгом.

5. Два искусственных острова, на которых находятся въезды в тоннель, оборудованы различной инфраструктурой для водителей и транспорта. Каждый остров укреплен 120 стальными сваями диаметром 22,5 м и высотой 55 м каждая.

6. Подводный тоннель максимальной глубиной свыше 40 м является самым длинным в Китае, а также единственным в мире тоннелем в открытом море.

7. Hong Kong-Zhuhai-Macau Bridge содержит также три секции вантового (подвесного) моста с пролетами длиной от 280 метров до 460 метров для свободного прохождения морских судов.

8. Высота моста над водой 5,1 м, его максимальная ширина - 33,1 м, ширина тоннельного участка - 14,2 м. Общая площадь поверхности основного участка моста - свыше 700 тысяч квадратных метров, что примерно равно площади 98 футбольных полей НСК Олимпийский в Киеве.

На двух искусственных островах находятся въезды в тоннель. Острова оборудованы различной инфраструктурой для водителей и транспорта / Фото: hzmb.hk

9. Автомобили на мосту будут двигаться по двум трехполосным автомагистралям в каждом из направлений. Скорость движения составит до 100 км/ч. Пропускная способность моста - 11 автомобилей в минуту. К 2035 году она должна вырасти в четыре раза и составить 40 автомобилей в минуту.

10. На строительство основной части моста пошло 400 тысяч тонн стали, что в 55 раз больше, чем потребовалось на возведение Эйфелевой башни (7,3 т).

11. Гарантийный срок эксплуатации моста 120 лет.

12. Hong Kong-Zhuhai-Macau Bridge выдержит порывы ветра скоростью до 180 км/ч, удар грузового судна весом 300 тыс. т и землетрясение магнитудой 8 по шкале Рихтера.

Читайте этот материал в журнале Новое Время - №2 от 19 января 2017 года