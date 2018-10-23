В Китае открыли самый длинный в мире морской мост

На юге Китая открыли самый длинный морской мост, который соединяет Гонконг, Макао и город Чжухай.
Об открытии моста объявил глава Китая Си Цзиньпин, сообщает AFP.
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Общая протяженность моста составляет 55 километров. Его строительство началось еще в 2009 году. Мост должны были сдать еще в 2016 году, но в результате пересмотра бюджета, неблагоприятных погодных условий, а также аварий и несчастных случаев строительство затянулось.
Мост имеет сложную структуру: его надводная часть имеет протяженность 22,9 километров, также он состоит из подводного туннеля (6,7 километров), нескольких искусственных островов и пограничных контрольно-пропускных пунктов, которые необходимы в связи с отношениями между Китаем, Макао и Гонконгом.
Мост выполнен из стали, его вес составляет более 400 тысяч тонн. Он рассчитан на срок службы до 120 лет и может выдержать сильнейший тайфун и землетрясение до восьми баллов.
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