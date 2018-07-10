Глава МВД Германии представил свой "генеральный план" по мигрантам

Министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер во вторник, 10 июля, представил план по борьбе с нелегальной миграцией, сообщает DW.

Презентация "генерального плана по миграции", состоялась в Берлине во вторник, 10 июля, на четыре недели позже запланированной даты. По словам чиновника, документ разрабатывался не коалицией, а его ведомством.

Зеегофер утверждает, что план является "поворотом в вопросе политики в отношении лиц, ищущих убежища". Чиновник также обратил внимание на рост важности "национальных мероприятий" на фоне все меньшей активности ЕС в этом плане.

Один из пунктов представленного плана предусматривает создание транзитных центров для лиц, ищущих убежища, а также центров для мигрантов в странах Африки. Кроме того, на немецко-австрийской границе должен быть внедрен "новый пограничный режим" с целью не допустить в ФРГ тех искателей убежища, заниматься которыми должны другие страны-члены ЕС.

Министр также пообещал до конца июля выяснить, какие именно соглашения следует заключить с другими членами ЕС для уменьшения числа мигрантов.

2 июля канцлер Германии Ангела Меркель и глава МВД Зеехофер достигли компромисса в вопросе судьбы нелегальных мигрантов, которые зарегистрированы в ЕС, но не имеют права находиться на территории Германии, поскольку не получили официального убежища.

Отмечается, что согласно достигнутым договоренностям, на границе с Австрией для нелегалов будут созданы так называемые "транзитные зоны" с экстерриториальным статусом. Там беженцы будут оставаться вплоть до момента, когда будет принято решение, оставлять ли их в Германии или высылать обратно в страну регистрации.

Теперь договоренность должен утвердить третий участник немецкого правительства - Социал-демократическая партия, которая ранее всегда выступала против "транзитных зон".

Меркель и Зеехофер пришли к соглашению по миграционному вопросу поздно вечером 2 июля.

Ранее Зеехофер последовательно не соглашался с позицией канцлера в отношении беженцев и настаивал на внедрении пограничного контроля в Германии для того, чтобы мигранты, которые попросили убежища в других странах ЕС, не смогли попасть на немецкую территорию.

Это спровоцировало правительственный кризис, так как в случае отставки Зеехофера, де-факто распадалась германская правительственная коалиция.