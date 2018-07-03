03 июля 2018, вторник

Меркель и глава МВД Зеехофер после напряженных переговоров достигли согласия по вопросу мигрантов

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Ангела Меркель

Ангела Меркель

Канцлер Германии Ангела Меркель (ХДС) и министр внутренних дел Хорст Зеехофер (ХСС)  пришли к соглашению по миграционному вопросу, сообщает DW.

Об этом Зеехофер заявил поздно вечером в понедельник, 2 июля.

По словам главы МВД, во время переговоров стороны "достигли соглашения о том, как в будущем предотвратить нелегальную миграцию на границе Германии и Австрии".    

В свою очередь, Меркель заявила о "хорошем компромиссе", к которому пришли участники переговоров, который предполагает создание в Германии транзитных центров для беженцев.

"В результате в ЕС сохранен дух партнерства и в то же время сделан решающий шаг по упорядочиванию вторичной миграции", подчеркнула канцлер.

Таким образом, зарегистрированные в других государствах Евросоюза мигранты могут быть на короткий срок размещены в транзитных центрах, а затем депортированы в соответствующие страны ЕС. Если Германия и другое государство Евросоюза не заключали соглашение, которое регулирует процедуру возвращения беженцев, мигрантов будут останавливать на немецкой границе и не допускать на территорию ФРГ.

Зеехофер последовательно не соглашался с позицией канцлера в отношении беженцев и настаивал на внедрении пограничного контроля в Германии для того, чтобы мигранты, которые попросили убежища в других странах ЕС, не смогли попасть на немецкую территорию. Это спровоцировало правительственный кризис, так как в случае отставки Зеехофера, де-факто распадалась германская правительственная коалиция. 

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