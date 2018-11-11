11 ноября 2018, воскресенье

Глава МИД Литвы призвал ввести санкции против организаторов псевдовыборов на Донбассе

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Линас Линкявичюс
Фото: Delfi

Линас Линкявичюс

Глава МИД Литвы Линас Линкявичюс считает, что через "выборы" в ОРДЛО Кремль продолжает дестабилизировать ситуацию на востоке Украины, и призвал к санкциям против "организаторов этого фарса".

Об этом он написал в своем Twitter.

"В то время, как мир поминает жертв Первой мировой войны, Кремль продолжает дестабилизировать восточную Украину: незаконные "выборы" в так называемых Донецкой и Луганской народных республиках на территории Украины - еще одно нарушение Минского процесса и международного закона. Санкции против организаторов этого фарса должны быть", - пишет Линкявичюс.

Глава внешнеполитического ведомства Литвы также прокомментировал пост литовского МИД.

"Литва осуждает незаконные "выборы" в так называемых Донецкой и Луганской народных республиках на территории Украины", - написал он.

Смотрите также

Ранее сообщалось, что 11 ноября на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей проходят фейковые выборы.

Служба безопасности Украины открыла уголовное производство в связи с проведением фейковых выборов.

По данным ведомства, российская администрация уже "нарисовала" для победы главаря боевиков Дениса Пушилина в так называемой "ДНР" 55%, Леонида Пасечника - в "ЛНР" 63%. Явку должны показать 70% избирателей.

Украина и мировое сообщество не признают "выборов" в ОРДЛО.

Читайте в свежем номере журнала Новое Время

  • Смерть активистки угрожает власти
  • Почему ВВП Украины растет, но медленно
  • Кремль играет в подкидного дурака на выборах в «ДНР»

Читать журнал онлайн
Ukraine-2020
Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Страны ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове