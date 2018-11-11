Глава МИД Литвы призвал ввести санкции против организаторов псевдовыборов на Донбассе

Глава МИД Литвы Линас Линкявичюс считает, что через "выборы" в ОРДЛО Кремль продолжает дестабилизировать ситуацию на востоке Украины, и призвал к санкциям против "организаторов этого фарса".

Об этом он написал в своем Twitter.

"В то время, как мир поминает жертв Первой мировой войны, Кремль продолжает дестабилизировать восточную Украину: незаконные "выборы" в так называемых Донецкой и Луганской народных республиках на территории Украины - еще одно нарушение Минского процесса и международного закона. Санкции против организаторов этого фарса должны быть", - пишет Линкявичюс.

Глава внешнеполитического ведомства Литвы также прокомментировал пост литовского МИД.

"Литва осуждает незаконные "выборы" в так называемых Донецкой и Луганской народных республиках на территории Украины", - написал он.

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Ранее сообщалось, что 11 ноября на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей проходят фейковые выборы.

Служба безопасности Украины открыла уголовное производство в связи с проведением фейковых выборов.

По данным ведомства, российская администрация уже "нарисовала" для победы главаря боевиков Дениса Пушилина в так называемой "ДНР" 55%, Леонида Пасечника - в "ЛНР" 63%. Явку должны показать 70% избирателей.

Украина и мировое сообщество не признают "выборов" в ОРДЛО.