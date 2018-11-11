В ОРДЛО начались фейковые выборы

На оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей в 8 утра открылись "избирательные участки" для голосования на псевдовыборах так называемых глав и депутатов народных советов. Об этом сообщает подконтрольное боевикам издание dnr-news.

Отмечается, что избирательные участки закроются в 20.00 по московскому времени.

На данный момент на подконтрольных "ДНР" территориях открылись 408 избирательных участков, а на территориях "ЛНР" – 316 участков.

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Ранее сообщалось, что так называемые выборы в ОРДЛО прокомментировали в МИД Канады. Кроме того, о том, кто получит выгоду от "выборов", рассказали США.

Напомним, 11 ноября в псевдореспубликах в отдельных районах Донецкой и Луганской областей пройдут так называемые выборы.

Служба безопасности Украины открыла уголовное производство в связи с проведением фейковых выборов на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей, запланированных на 11 ноября.

По данным ведомства, российская администрация уже "нарисовала" для победы главаря боевиков Дениса Пушилина в так называемой "ДНР" 55%, Леонида Пасечника – в "ЛНР" 63%. Явку должны показать 70% избирателей.

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