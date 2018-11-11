Афиша кукольного театра. Зачем в "ДНР" проводят "выборы без выбора"

Кремль избрал Дениса Пушилина своим кандидатом на псевдовыборах в так называемой "ДНР"

11 ноября в "ДНР" пройдут так называемые "выборы" так называемого главы республики. Как пишет журнал Новое Время, в ходе "всенародного голосования" пост "президента ДНР" должен получить ставленник Кремля Денис Пушилин - человек несамостоятельный и послушный. Единственная цель мероприятия - показать Европе, что в регионе есть "легитимная власть".

Спровоцировал все это дело, сам того не узнав, бывший главарь этого непризнанного территориального образования Александр Захарченко - он погиб 31 августа во время взрыва в донецком кафе Сепар. Из-за этого случая в так называемой "ДНР" и решили назначить так называемые "выборы".

Формально все выглядит почти по-настоящему: о "президентских" амбициях заявили сразу десять кандидатов. Среди них - исполняющий обязанности "главы ДНР" Денис Пушилин, "народный мэр" Енакиева и Горловки Роман Храменков, "заместитель министра образования" Владимир Медведев, бывший "министр обороны" Игорь Хакимзян и еще ряд деятелей российско-признанной "республики" калибром поменьше.

Демократия по‑дээнэровски похожа на злой анекдот

Но с выборов местный "избирком" уже снял бывшего "народного губернатора" Донецка Павла Губарева. А с бывшим "министром госбезопасности" Александром Ходорковским, который также подумывал о портфеле "главного", поступили еще проще: его просто не пустили из России, где он сейчас проживает, в "ДНР". А потом "избирком" заявил: Ходорковский не подал документы.

"Демократия по‑дээнэровски похожа на злой анекдот", - говорит по этому поводу бывший донетчанин Сергей Гармаш, главный редактор издания ОстроВ.

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Выборы без выбора

Павел Каныгин, журналист российского издания Новая газета, который отслеживает ситуацию на востоке Украины, говорит: подготовка к "выборам" в Донецке проходит даже жестче, чем это было в 2014‑м, когда здесь готовили "референдум".

На нынешний "акт волеизъявления граждан" не допустили не только наблюдателей, но даже и лояльные, хотя и не откровенно прокремлевские российские СМИ. "По сути, мы видим московскую грубую ручную политику управления в "ДНР", которая стала более строгой, менее либеральной", - говорит Каныгин.

Ручная политика призвана помочь ручному "кандидату" - а им, судя по всему, Москва выбрала Пушилина.

Тот уверенно идет к победе. Уже на седьмой день после гибели Захарченко этот человек, занимавший пост "главы народного совета", стал исполнять обязанности первого лица "ДНР".

Пушилин стал исполнять обязанности первого лица "ДНР" после того, как его предшественника Александра Захарченко взорвали в кафе Сепар в Донецке (на фото) / Фото ЕРА

Далее Пушилин взялся укреплять собственную власть. А 10 октября поднял свой статус до кремлевских небес - провел в Москве переговоры с Владиславом Сурковым, помощником президента РФ и человеком, который в Кремле курировал "русскую весну", а теперь является "главным" по Донбассу.

Поездка в Кремль помогла Пушилину легитимизовать свой статус "кандидата Москвы". Что означает победу на "выборах"

По мнению ряда аналитиков, поездка в Кремль помогла Пушилину легитимизовать свой статус "кандидата Москвы". Что автоматически означает победу на "выборах".

Но хотя бы иллюзия всенародного референдума нужна российским властям - таким образом они хотят легализовать донецкую "власть" и заставить официальный Киев вести с нею переговоры. Потому что сейчас на встречах контактной группы в Минске сепаратисты - это всего лишь гости, приглашенные туда российскими участниками.

А прямые переговоры с "главой республики", по словам Гармаша, равнозначны признанию Украиной "ДНР".

Идеальный кандидат

Захарченко был неудобен многим. По словам Кирилла Кривошеева, журналиста российского издания Коммерсант, который специализируется на теме Донбасса, бывший "глава респуб­лики" мог себе позволить неуместные заявления. Например, предложить сделать государственной идеологией "ДНР" ксенофобию. Или назвать идеальным устройством монархию.

Пушилин чушь никогда не нес. Хотя над ним, бывшим мелким функционером постсоветской финансовой пирамиды МММ, который после стал одним из деятелей начального этапа "донецкой независимости", на Донбассе посмеивались. Он был в регионе примерно тем же, говорит Кривошеев, что и российский премьер Дмитрий Медведев при Путине - карикатурной фигурой правителя.

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Пушилин стал одним из деятелей начального этапа "донецкой независимости" (на фото - в 2014-м году в ходе оглашения результатов так называемого "референдума о самоопределении ДНР" / Фото ЕРА

Но именно такой человек и был нужен Суркову - человеку, которого западные СМИ называют "ястребом" Кремля, имеющим серьезное влияние на Путина в вопросах Донбасса.

Илья Пономарев, бывший депутат российской Госдумы, поясняет: помощник российского президента всегда выбирает беспринципных, полностью подчиняющихся и не имеющих своего мнения людей. Пушилин в этом смысле идеальный кандидат.

Ко всему, именно ставленник Суркова регулярно ездил в Минск на переговоры трехсторонней контактной группы. Это, по мнению Кривошеева, означает его большую договороспособность. "Захарченко тоже не был полностью самостоятельной фигурой, — уверен российский журналист. - Но Пушилин еще более управляем и куда менее импульсивен".

Взгляд изнутри

Перестановка в высших эшелонах "власти" идет на фоне затяжного падения "республики" в экономическую пропасть.

В Донецке, некогда одном из самых богатых регионов страны, сегодня отличной считают зарплату 8‑10 тыс. руб. Это почти вдвое меньше, чем средний заработок в Украине, составляющий 9,1 тыс. грн (21 тыс. руб.). Ставка рядового врача - 5,5 тыс. руб. (2,3 тыс. грн), учитель в школе получает около 4 тыс. руб. (1,7 тыс. грн).

Заработать больше в “ДНР” можно только на войне: в армии даже рядовой получает порядка 15 тыс. руб. (6,3 тыс. грн).

"Культ личности Захарченко сдулся, не успев все заполнить, - говорит Михаил. - Теперь поставили Пушилина, а всем похрен"

"Какие там выборы - тотальный пофигизм", - говорит об электоральных настроениях земляков Михаил, житель Донецка. Бывший предприниматель, бизнес которого “ребята Захарченко” задушили, согласился пообщаться с НВ на условиях анонимности.

"Культ личности Захарченко сдулся, не успев все заполнить, - говорит Михаил. - Теперь поставили Пушилина, а всем похрен".

Схожая ситуация и в "ЛНР", которая после силовой отставки донецкими ее "руководителя" Игоря Плотницкого превратилась в полного сателлита "ДНР". Там тоже сейчас готовят выборы.

Жители оккупированной части Донбасса, по словам Игоря Тышкевича, эксперта Института будущего, осознают, что от их выбора ничего не зависит - всем заправляет Москва.

Рассуждая об этом, эксперт опирается на данные проведенных институтом в оккупированной зоне фокус-групп. На них дончане признавались: Россия и политически, и экономически управляет регионом.

"Многие наши собеседники называли войну на Донбассе вой­ной России и США, признавая, что "республики" - лишь пешки, - говорит Тышкевич. - А донецкая молодежь думает, что стоит американцам и русским заключить договор, как статус "республики" будет урегулирован".

Тем временем Украина, по словам Ирины Геращенко, первого вице-спикера Верховной рады и представителя Украины на переговорах в Минске, требует отменить подготовку к "выборам" в “ДНР" и "ЛНР". "Это полное повторение сценария 2014 года, когда в результате аналогичных нелегитимных выборов была спровоцирована эскалация конфликта на Донбассе и срыв политико-дипломатического процесса урегулирования”, - уверена Геращенко.

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“Избирательные намерения" боевиков осудили и в Еврокомиссии. Но к Брюсселю и Киеву в этом вопросе сепаратисты и Москва вряд ли станут прислушиваться. По мнению Пономарева, Путину нужна новая "легитимная" власть в "ЛДНР" для того, чтобы использовать ее на переговорах с Европой.

"Донбасс не нужен Путину, и это так же очевидно, как дважды два, - говорит экс-депутат Госдумы. - Но он хочет высокую цену за него. Еще три-пять лет, и за выход из "ЛДНР" Запад предложит ему приемлемый ценник".

И добавляет: "Тогда война на Донбассе закончится".

Читайте полную версию этого материала в свежем номере журнала Новое Время - №41 от 8 ноября 2018 года