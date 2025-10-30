«Чрезвычайно большие цифры». Сокращение переработки нефтепродуктов в РФ достигает 18−20% - ГУР

Представитель Главного управления разведки Андрей Юсов заявил, что сокращение переработки нефтепродуктов в России составляет от 18% до 20%.

Об этом ГУР сообщило в своем Telegram-канале.

Юсов отметил, что Украина продолжает почти ежедневно наносить разрушительные удары по стратегически важным объектам российского оборонно-промышленного комплекса.

Реклама

«Ключевым показателем является то, сколько украинских дронов достигают целей и наносят поражения. По разным оценкам, сокращение переработки нефтепродуктов в РФ составляет от 18% до 20% - это очень большие цифры», — сказал представитель ГУР.

Он также рассказал, что в попытке защитить свой военно-промышленный и топливно-энергетический комплексы от украинских дальнобойных ударов, Россия пытается залатать дыры в своей противовоздушной обороне.

По словам Юсова, РФ сочетает устаревшие советские образцы с техникой, которую выдает за «новейшую».

«Речь идет как о советских комплексах, так и о современных — враг пытается объединять их в одну систему. Это и устаревшие С-300, и более новые С-400, а также так называемая новейшая система С-350 Витязь», — пояснил Юсов.

Инфографика: NV

Представитель ГУР сообщил, что средства ПВО размещены во всех крупных городах РФ. Кроме того, отдельно прикрываются серьезные промышленные объекты, которые представляют ценность, объекты военно-промышленного комплекса или объекты, которые имеют определенное политическое значение, говорит Юсов.

29 октября Силы обороны Украины поразили Буденновский газоперерабатывающий завод и два нефтеперерабатывающих завода на территории Ульяновской области и республики Марий Эл в России.