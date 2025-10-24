Об этом 24 октября сообщило агентство Reuters со ссылкой на два источника в нефтяной отрасли РФ.

Украина активизировала атаки на энергетическую инфраструктуру России, поскольку мирные переговоры при посредничестве президента США Дональда Трампа не продвигаются.

По их словам, работу установки CDU-4 пришлось срочно останавливать

«Мощность установки составляет 80 тысяч баррелей в день — около 25% от общей мощности Рязанского НПЗ», — пишет агентство.

Компания Роснефть, которой принадлежит завод, не ответила на запрос Reuters о комментарии. Однако, как сообщили источники, завод по-прежнему перерабатывает нефть, но заметно в меньших объемах.

Один из источников сообщил изданию, что, помимо CDU-4, пришлось остановить некоторое другое важное оборудование, в частности установку для риформинга, установку для каталитического крекинга, а также вакуумный гидроочиститель газойля.

Ранее в Генштабе ВСУ сообщили, что в ночь на субботу, 2 августа, успешно поразили ряд важных военных объектов на территории России. НПЗ в Рязанской области;

Инфографика: NV

5 сентября командующий Сил беспилотных систем ВСУ Роберт (Мадьяр) Бровди сообщил об атаке, в результате которой были поражены Рязанский нефтеперерабатывающий завод и нефтебаза в Луганске.

Затем в Генштабе ВСУ заявили, что в ночь на 23 октября украинские подразделения снова ударили по нефтеперерабатывающему заводу в Рязани — в результате чего были зафиксированы взрывы и масштабный пожар на территории предприятия.