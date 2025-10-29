В Крыму дроны атаковали две нефтебазы, возникли масштабные пожары

Пожар и дым над Симферополем после удара БпЛА по нефтебазе 29 октября 2025 года (Фото: Крымский ветер / Telegram)

Во временно оккупированном Симферополе в Крыму в среду, 29 октября, в результате ночной атаки дронами возник масштабный пожар на нефтебазе, пишет Telegram-канал Крымский ветер .

По данным местных жителей, пораженное предприятие активно используется для поставки топлива оккупационным войскам.

Глава оккупационной «администрации» аннексированного Крыма Сергей Аксенов подтвердил удар по «емкости с горюче-смазочными материалами». По его словам, пострадавших нет, на месте попадания работают экстренные службы.

Также Крымский ветер сообщает о пожаре на нефтебазе в поселке Гвардейское. Речь идет о предприятии, которое принадлежит крупнейшей крымской сети АЗС ATAN.

Ранее минобороны страны-агрессора отчиталось, что ночью росПВО якобы «перехватила» три дрона над Крымом, а утром — еще пять. О количестве беспилотников, достигших целей, традиционно не упоминается.

Ночью дроны также атаковали ряд российских регионов, поразив нефтехимический завод и два НПЗ в трех регионах. Из-за угрозы БпЛА 13 аэропортов приостанавливали работу.