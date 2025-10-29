В Крыму дроны атаковали две нефтебазы, возникли масштабные пожары
Пожар и дым над Симферополем после удара БпЛА по нефтебазе 29 октября 2025 года (Фото: Крымский ветер / Telegram)
Во временно оккупированном Симферополе в Крыму в среду, 29 октября, в результате ночной атаки дронами возник масштабный пожар на нефтебазе, пишет Telegram-канал Крымский ветер.
По данным местных жителей, пораженное предприятие активно используется для поставки топлива оккупационным войскам.
Глава оккупационной «администрации» аннексированного Крыма Сергей Аксенов подтвердил удар по «емкости с горюче-смазочными материалами». По его словам, пострадавших нет, на месте попадания работают экстренные службы.
Также Крымский ветер сообщает о пожаре на нефтебазе в поселке Гвардейское. Речь идет о предприятии, которое принадлежит крупнейшей крымской сети АЗС ATAN.
Ранее минобороны страны-агрессора отчиталось, что ночью росПВО якобы «перехватила» три дрона над Крымом, а утром — еще пять. О количестве беспилотников, достигших целей, традиционно не упоминается.
Ночью дроны также атаковали ряд российских регионов, поразив нефтехимический завод и два НПЗ в трех регионах. Из-за угрозы БпЛА 13 аэропортов приостанавливали работу.