Генштаб подтвердил ночное поражение газоперерабатывающего завода и двух НПЗ в России

Дроны Сил обороны Украины атаковали три российских предприятия 29 октября 2025 года (Фото: Генштаб ВСУ)

Силы обороны Украины в ночь на среду, 29 октября, поразили Буденновский газоперерабатывающий завод и два нефтеперерабатывающих завода (НПЗ) на территории Ульяновской области и республики Марий Эл в России, подтвердил Генштаб ВСУ.

В частности, атакован Новоспасский НПЗ в населенном пункте Новоспасское Ульяновской области. Предприятие мощностью 600 тыс. тонн нефти в год (0,2% общей российской переработки) производит бензин, дизтопливо и мазут. Обеспечивает топливом внутреннее потребление РФ, а также осуществляет экспорт нефтепродуктов.

Также Силы обороны атаковали Марийский НПЗ в Табашино в Марий Эл. На объекте зафиксированы взрывы и пожар. Завод мощностью 1,3 млн тонн в год обеспечивает внутренние потребности Приволжского федерального округа. Имеет две установки первичной переработки нефти и установку вакуумной переработки мазута.

Кроме того, дроны ночью ударили по газоперерабатывающему заводу в городе Буденновск Ставропольского края РФ. Зафиксировано попадание в производственную установку ГПУ-1. Проектная мощность переработки этого ГПЗ — 2,2 млрд куб. м газа в год.

Генштаб подчеркнул, что удары по указанным предприятиям снижают возможности российской армии в ведении боевых действий.

Ранее 29 октября мониторинговые паблики сообщали о поражении нефтехимического завода Ставролен в Ставропольском крае и двух российских НПЗ.

Минобороны России утверждало о «перехвате» ночью 100 дронов. На территории страны-агрессора закрывали 13 аэропортов.