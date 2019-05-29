Глава Европарламента прокомментировал выборы евродепутатов Сегодня, 01:54 Цей матеріал також доступний українською REUTERS/Yves Herman Европейский парламент REUTERS/Yves Herman

Председатель Европейского парламента Антонио Таяни заявил, что во время выборов евродепутатов были предприняты меры для того, чтобы «фейковые новости» из-за пределов ЕС не повлияли на ход голосования.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

«Мы учредили все возможные контрмеры, чтобы не допустить оказания влияния на голосование европейских граждан. Мы занимали очень ясную позицию по этому вопросу», — заявил Таяни.

Он также напомнил, что перед выборами представители Европарламента провели встречу с главой Facebook Марком Цукербергом.

Напомним, что в Италии правая партия Лига, которую возглавляет глава МВД Маттео Сальвини, выиграла выборы в Европарламент.

Во Франции лидирует националистическая партия Марин Ле Пен, после нее — политсила французского президента Эммануэля Макрона Вперед, республика.

В Германии лидирует правящая партия канцлера Германии Ангелы Меркель, на втором месте — Партия зеленых.

В Венгрии побеждает правящая националистическая партия Фидес с результатом 56%. В Польше — национал-консервативная правящая партия Ярослава Качиньского (42,4%).