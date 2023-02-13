Новое наступление РФ. Франция не рекомендует своим гражданам посещать Беларусь — СМИ 13 февраля, 18:04 Флаг Франции (Фото:jackmac34 / pixabay)

Правительство Франции настоятельно рекомендовало своим гражданам не совершать поездки в Беларусь, сообщает Sky news. Это связано с войной РФ против Украины.

Как отмечает издание, власти Франции обратились с таким призывом к своим гражданам, поскольку Россия начала новое наступление в Украине.

13 февраля министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто прилетел с визитом в Беларусь, режим которой поддерживает полномасштабное вторжение России в Украину.

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Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что новое наступление России в Украине уже началось.

9 февраля советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Россия уже начала новое масштабное наступление. По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, «большое наступление» россиян уже началось, но у Кремля с ним большие проблемы — украинские военные отражают атаки.



Утром 13 февраля Генштаб ВСУ сообщил, что россияне наступают на пяти направлениях: Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском.