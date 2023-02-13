Несут значительные потери. Оккупанты наступают на пяти направлениях — Генштаб 13 февраля, 07:05 Генштаб рассказал о ситуации на фронте (Фото:Генштаб)

Российские оккупанты несут значительные потери, особенно в живой силе. Сосредотачивают основные усилия на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба по состоянию на понедельник, 13 февраля.

За минувшие сутки подразделения Сил обороны Украины отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Гряниковка Харьковской области; Кременная, Белогоровка в Луганской области; Выемка, Федоровка, Васюковка, Бахмут, Ивановское, Клищиевка Донецкой области; Железнодорожное в Запорожской области.

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На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок не обнаружено. Вражеские обстрелы зафиксировали в районах 18 населенных пунктов, среди которых Товстодубово, Бачевск, Басовка, Поповка Сумской области, а также Красное, Глубокое, Волчанск, Фиголовка, Новомлынск и Двуречная в Харьковской области.

На Купянском и Лиманском направлениях войска РФ из артиллерии и минометов обстреляли районы 22 населенных пунктов, среди которых Кисловка, Котляровка, Песчаное, Берестовое Харьковской области, а также Новоселовское, Макеевка, Невское, Диброва и Белогоровка в Луганской области.

На Бахмутском направлении под обстрелы из танков, артиллерии и минометов попали районы населенных пунктов Спорное, Васюковка, Ивано-Дарьевка, Парасковьевка, Железнянское, Часов Яр, Бахмут, Ступочки и Клищиевка Донецкой области. Всего — 16 населенных пунктов.

На Авдеевском и Новопавловском направлениях танковые, минометные и артиллерийские обстрелы зафиксировали в районах 25 населенных пунктов, среди которых Тоненькое, Авдеевка, Первомайское, Золотая Нива, Невельское, Красногоровка, Марьинка, Пречистовка и Богоявленка Донецкой области.

На Запорожском направлении под обстрелы оккупантов попали Времивка и Новополье Донецкой области; Гуляйполе, Степное, Ольговское, Новоданиловка, Новоандреевка, Малая Токмачка, Степногорск, Чаривное Запорожской области, а также Никополь в Днепропетровской области.

На Херсонском направлении от вражеского артиллерийского огня пострадали Херсон, а также районы 20 населенных пунктов, в частности, Милово, Змиевка, Республиканец, Новокаиры, Веселое, Никольское, Антоновка и Днепровское Херсонской области.