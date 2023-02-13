Несут значительные потери. Оккупанты наступают на пяти направлениях — Генштаб

13 февраля, 07:05
Поделиться:
Генштаб рассказал о ситуации на фронте (Фото:Генштаб)

Генштаб рассказал о ситуации на фронте (Фото:Генштаб)

Российские оккупанты несут значительные потери, особенно в живой силе. Сосредотачивают основные усилия на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба по состоянию на понедельник, 13 февраля.

За минувшие сутки подразделения Сил обороны Украины отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Гряниковка Харьковской области; Кременная, Белогоровка в Луганской области; Выемка, Федоровка, Васюковка, Бахмут, Ивановское, Клищиевка Донецкой области; Железнодорожное в Запорожской области.

Видео дня

Читайте также:
«Пригожин ничего не говорил об опасности». Пленные «вагнеровцы» рассказали CNN об ужасах боев в Украине
  • На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок не обнаружено. Вражеские обстрелы зафиксировали в районах 18 населенных пунктов, среди которых Товстодубово, Бачевск, Басовка, Поповка Сумской области, а также Красное, Глубокое, Волчанск, Фиголовка, Новомлынск и Двуречная в Харьковской области.
  • На Купянском и Лиманском направлениях войска РФ из артиллерии и минометов обстреляли районы 22 населенных пунктов, среди которых Кисловка, Котляровка, Песчаное, Берестовое Харьковской области, а также Новоселовское, Макеевка, Невское, Диброва и Белогоровка в Луганской области.
  • На Бахмутском направлении под обстрелы из танков, артиллерии и минометов попали районы населенных пунктов Спорное, Васюковка, Ивано-Дарьевка, Парасковьевка, Железнянское, Часов Яр, Бахмут, Ступочки и Клищиевка Донецкой области. Всего — 16 населенных пунктов.
  • На Авдеевском и Новопавловском направлениях танковые, минометные и артиллерийские обстрелы зафиксировали в районах 25 населенных пунктов, среди которых Тоненькое, Авдеевка, Первомайское, Золотая Нива, Невельское, Красногоровка, Марьинка, Пречистовка и Богоявленка Донецкой области.
  • На Запорожском направлении под обстрелы оккупантов попали Времивка и Новополье Донецкой области; Гуляйполе, Степное, Ольговское, Новоданиловка, Новоандреевка, Малая Токмачка, Степногорск, Чаривное Запорожской области, а также Никополь в Днепропетровской области.
  • На Херсонском направлении от вражеского артиллерийского огня пострадали Херсон, а также районы 20 населенных пунктов, в частности, Милово, Змиевка, Республиканец, Новокаиры, Веселое, Никольское, Антоновка и Днепровское Херсонской области.
https://www.youtube.com/watch?v=U0DCdp48kf8
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Донбасс Харьковская область Запорожская область Наступление Война России против Украины Генштаб ВСУ

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X