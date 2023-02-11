«Шахматы и игра в Чапаева». Наступление РФ началось с назначения Герасимова. Когда будет кульминация — интервью NV с Андреем Цаплиенко 11 февраля, 20:05 Эксклюзив NV Военный журналист Андрей Цаплиенко (Фото:https://t.me/Tsaplienko)

Российское так называемое большое наступление началось с назначения командующим войсками РФ в Украине Валерия Герасимова, убежден военный корреспондент Андрей Цаплиенко.

По его мнению, сейчас вопрос в том, когда будет кульминация и где будет вражеский главный прорыв.

Чего ждать до конца весны, анализируя ситуацию на фронте сегодня, Цаплиенко рассказал в интервью Radio NV.

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— Вы, ссылаясь на своих друзей на фронте, написали, что что-то очень хорошее произошло в Магдалиновке Каховского района Херсонской области. Есть очень поэтический текст. Пишут наши военные: «Мы следили с 28 января, как плотно натолкались на территорию животной фермы двуногие твари с железками, ракетами и снарядами, а потом что-то произошло». Что же произошло там?

— Вы уже все рассказали без меня, цитируя моих поэтических друзей. На самом деле в Магдалиновке они устроили базу подскока к Каховке и Новой Каховке. Они там очень близко. Это такой хаб между Каховкой и Крымом. Там создали свою промежуточную базу. Соответственно, там были и склады вооружения, и подъезжали С-300, наносившие удары по контролируемой территории. И наши вооруженные силы, я так понимаю, хорошо отслеживали эту ситуацию, подготовились и обезвредили эту базу.

— Снова я процитирую: «Небольшое село с поэтическим названием Магдалиновка запомнят сотни мамок оккупантов таким прозаическим некрологом „сдох 9.02.23“, а кому повезло, то 10.02.23».

— Я хочу заметить, что люди, работающие на юге, кого я знаю лично, очень, во-первых, упорные, во-вторых, очень грамотные. А в-третьих, они умеют ждать.

Главное сейчас для нас — правильные взвешенные действия. Надо спешить в плане обороны, но не делать ненужных шагов наспех. В этом случае это была удачная операция для наших оружейников. И я надеюсь, что все те люди, которые стоят за этой операцией, будут живы, здоровы, останутся непобедимыми и обязательно будут награждены.

— Разгром под Угледаром, о котором пишут сами россияне — десятки техники либо были уничтожены, либо оставлены ими. Или это результат спешки? Как вы оцениваете ситуацию вокруг Угледара?

— Вы видео видели, наверное. Видели, насколько бессмысленна была эта операция с точки зрения организации. То есть колонны двигались вдоль лесополосы по обычной дороге на достаточно близком расстоянии одна боевая машина от другой. И, наверное, только ленивый солдат, ленивый противотанкист не воспользовался бы этой возможностью.

Я вообще не понимаю логики такого наступления. То есть либо они недооценивают украинцев, при чем недооценивают очень сильно, либо им абсолютно безразлично на собственных людей, собственную технику, им главное достичь результата любой ценой. И эту цену они реально измеряют в тысячах людей, сотнях единиц техники. Это то, что мы видим по видео.

Да, вероятно, они шли по этой дороге, потому что поля были заминированы. Я просто не хочу давать им каких-то советов. Это для нас очень положительный фактор, так они тратят свою технику и своих людей. Но, с другой стороны, это признак того, что и первого, и второго у них много. И им этого не жалко.

— Чего мы должны от них сейчас ожидать, учитывая те потери, которые они уже понесли, которые они несут сейчас? Будут ли они продолжать поступать так же, потому что другого выхода у них нет?

— Технически российское большое так называемое наступление уже началось. Оно началось с момента назначения Герасимова. И именно с этого момента они постепенно поднимают градус военного напряжения. Они постепенно давят на нас в разных направлениях и увеличивают интенсивность боевых действий. И это длится уже некоторое время.

Если отследить линию фронта. Сколько у нас сейчас активной линии фронта? 900 км. Из них чуть более 300 км по Днепру, то есть по суше у нас почти 600 км линия фронта, если грубо считать. Так, на 600 километрах везде наблюдается активизация боевых действий, активизация обстрелов. И практически везде они пытаются проводить ограниченные или полномасштабные штурмовые действия. То есть, это наступление уже продолжается, мне кажется.

Но у этого наступления есть один момент, который важен для нас. Для того чтобы активно наступать, им нужно больше людей. Этих людей нужно накормить, надеть на них форму, посадить их на технику, которую нужно зарядить снарядами, патронами, боекомплектами. Эту технику нужно заправить. А еще нужно подтянуть госпитали.

Если мы говорим о сотнях тысяч людей, которые нужны им для этого наступления, то мы говорим о еще большем количестве людей, задействованных в логистической схеме. А этой логистики у них нет. И логистика — это их главная проблема.

Поэтому думаю, что все же они не будут делать полномасштабное наступление на всем участке фронта, на всех 600 км суши, а будут искать наши слабые места — те локации, где они, как думают, смогут пробить нашу оборону. И на этих локациях постараются концентрировать значительные силы и пробивать.

Сейчас начинается любопытная партия интересной игры. Шахматы и игра в Чапаева одновременно. Игра в Чапаева, потому что они тратят безумное количество людей, растрачивая их просто, посылая их на смерть, на гибель. А с другой стороны, шахматы, потому что они пытаются угадать, где у нас есть слабые места, а мы пытаемся вычислить направление их главного удара. Так мне видится эта ситуация.

— Представитель ГУР Андрей Черняк разговаривал с изданием Kyiv Post и сказал о том, что у российского командования нет ресурсов, чтобы начать широкомасштабное наступление к годовщине вторжения в Украину 24 февраля. Далее вижу заявление представителя Совбеза США Джона Кирби, который говорит о том, что Россия планирует новое наступление весной. Мне кажется, что это спорная информация. Как мы должны относиться к таким заявлениям со стороны наших американских партнеров?

— Даже очень умные люди часто ошибаются. Американцы ошиблись в оценке Украины в начале этой войны перед ней. Многие ошиблись, не только американцы. Я могу сосчитать по пальцам одной руки аналитиков, которые до войны спрогнозировали, во-первых, эту войну, а во-вторых, спрогнозировали характер боевых действий. И один из этих аналитиков — это бывший командующий сухопутными войсками США генерал Бен Ходжес.

И вот сейчас я вижу его оценку ситуации. Он оценивает ее примерно так же, как и я. Говорит, что российское наступление, в принципе, началось. Вопрос в том, когда будет кульминация.

Я уже говорил, что наступление началось, они постепенно накручивают, поднимают градус, активизируют боевые действия, пытаются прощупать наши слабые места. И вопрос в том, когда будет кульминация, когда и где будет этот их главный прорыв.

Я особых противоречий не вижу. И абсолютно правы те, кто говорят, что россияне спешат к тому моменту, пока мы получим полный пакет помощи. Видите ли, у нас интересная картина происходит. Мы получаем большое количество номенклатуры западного оружия. Очень многое. Из разных стран, разные производители, разного типа техника — от достаточно старой, как пушки М101, которые использовались еще во время Второй мировой, кстати, достаточно качественные и хорошие; до новейшей техники — таких систем как IRIS-T, которые у нас в Украине вообще впервые в реальных боевых действиях используются.

То есть вроде бы много [техинки], но если взять каждую позицию, то не так уж много. Нам сейчас западной техники реально не хватает для того, чтобы произвести какие-то эффективные контрнаступательные действия против такого безумного нашествия россиян — солдат и техники.

У нас прямо сейчас на оккупированной территории, я думаю, что находится не менее 300 тысяч российских солдат.

Конечно, если мы получим достаточное количество качественной техники, если мы на эту технику посадим наших подготовленных солдат, имеющих опыт реальной войны, то наше качественное преимущество будет ключевым. И, конечно, россияне это понимают. По крайней мере, их командиры не так глупы. И они спешат к тому моменту, пока мы не получим этот пакет помощи.

Потому я думаю, что до конца марта будет кульминация.

— Какие выводы мы можем сделать после ситуации в Соледаре?

— Я не хотел бы кормить нашего врага публичным анализом наших ошибок. Хотя, конечно, некоторые вещи они понимают. Но они использовали тактику малых штурмовых групп, их большое количество. И это практически был безграничный ресурс.

Если сравнивать количество штурмовавших Соледар — «вагнеровцев» и вместе с ними [других] — и наших находившихся там военных, то наших было меньше не просто в разы, а в десятки раз. Это говорит и о героизме наших солдат, и об их лучшей подготовке. С одной стороны.

С другой стороны, эти малые штурмовые группы действовали следующим образом. Первая группа получала задачу, максимальное количество оружия. То есть каждый из этой группы (их было до восьми человек) был увешан гранатометами и комплектом. Их задача была дойти до точки 300, 400, 500 метров, завязать какую-то белую тряпку, чтобы ее было хорошо видно, и героически погибнуть.

Далее уже подходила вторая группа, брала это навешанное на них оружие и двигалась дальше. Уже от них оставалось определенное количество людей. И дальше уже подходила третья группа. И так они штурмовали каждую нашу позицию 24/7 фактически и много дней.

О чем это говорит? О том, что у них очень много человеческих ресурсов, им не жалко. И они могут оперировать именно этими ресурсами. Мне кажется, в тех условиях, учитывая тот ресурс, который у них есть, тактика была с их стороны правильной.

— По логике любой другой армии, эта логика безумна.

— По логике нашей армии эта логика безумна, потому что для нас действительно жизнь каждого солдата значит очень много. И мы ценим наших солдат. А они не ценят, поэтому они их превращают в удобрения очень легко.

В этой ситуации нам следует подумать о резервах, при чем о резервах мобильных, о том, чтобы достаточно быстро подкреплять те или иные участки фронта, где происходят такие события — опасные попытки прорывов и подобные.

Я не говорю, что это наша ошибка, но это тот урок, который мы хорошо выучили после Соледара. И потому формирование этих бригад Гвардии наступления свидетельствует о том, что да, мы поняли.

— В Одесской области российские самолеты сбросили на остров Змеиный четыре авиационные бомбы, затем противокорабельными ракетами обстреляли береговую линию. Как вы оцениваете произошедшее там?

— Руководитель Одесской областной военной администрации Максим Марченко — это бывший командир 28 бригады, человек достаточно образован в плане того, чем на самом деле является война. И он попросил вообще воздержаться от комментариев ситуации.

Единственное скажу: происходящее вокруг Змеиного в Одесской области это полностью вписывается в ту картину создания напряжения вдоль всей линии фронта и вдоль всех близких к фронту участков для того, чтобы отвлечь, рассеять наши силы. И это также касается вопросов резервов, которые нам сейчас нужны.

— Укроборонпром вместе с одной из стран НАТО начали производить мины калибра 120 мм. В ближайшие месяцы ожидается, что серийно будут производиться самоходные украинские артиллерийские установки Богданы. Вселяют ли эти новости оптимизм относительно украинского военно-промышленного комплекса?

— Украинский военно-промышленный комплекс сейчас в очень сложной ситуации. Потому что все предприятия украинского ВПК находятся под прицелом России, российских ракет, российской агентуры, просто ищущих те места, где мы производим оружие.

Если мы его производим, значит мы успешно боремся с этими угрозами, мы смогли в этих условиях организовать производство. Организовывать производство в этом случае нужно с помощью наших партнеров. То есть некоторые производства вообще стоило бы перенести за границу. Какая разница, где оно производится, если это украинское производство? Главное, чтобы была продумана логистическая схема, чтобы оно работало и чтобы вовремя доставлялось на фронт.

Что касается Богданы, то это прекрасная система. На самом деле очень грамотная, с очень хорошими показателями. К сожалению, до войны (я не знаю, сознательно это делалось или просто по чьей-то глупости), но Богдана и другие проекты просто недофинансировались. И это сейчас выглядит сознательной или бессознательной диверсией.

Если бы у нас было больше Богдан, больше собственных снарядов, больше собственных систем, то россияне, возможно, трижды бы подумали перед тем, как атаковать нас. Будь мы достаточно вооружены.

Богдана — это колесная система, она мобильнее, чем, например, традиционные САУ, которые есть на вооружении украинской армии — Гвоздика, Акация. И в этом ее преимущество. Очень хорошие тактико-технические показатели, очень качественная пушка там стоит, меткая. Это очень нужная система сейчас.

Я не знаю, в каком количестве она будет производиться серийно, но надеюсь, что она займет свое положенное ей место в системе украинской обороны.