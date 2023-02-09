Россия уже начала новое масштабное наступление — Подоляк

9 февраля, 18:41
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Подоляк сообщил, что сегодня масштабные активные боевые действия продолжаются в Луганской и Донецкой областях (Фото:REUTERS / Clodagh Kilcoyne)

Подоляк сообщил, что сегодня масштабные активные боевые действия продолжаются в Луганской и Донецкой областях (Фото:REUTERS / Clodagh Kilcoyne)

Войска РФ уже начали новое масштабное наступление, о котором предупреждала украинская разведка, сообщил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

В комментарии 24 каналу Подоляк сообщил, что сегодня масштабные активные боевые действия продолжаются в Луганской и Донецкой областях.

«Когда все ожидали наступления, это и есть то же наступление, оно уже началось», — заявил он.

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Советник отметил, что наступление оккупантов не прекращалось, но периодически РФ усиливает давление на фронте количеством людей, отправляемых на смерть.

Министр обороны Украины Алексей Резников ранее заявил, что Украина не исключает нового наступления России в феврале.

По данным Bloomberg, российский диктатор Владимир Путин рассчитывает, что новое наступление армии РФ в феврале-марте 2023 года, позволит оккупантам перехватить инициативу у ВСУ. При этом он настроен вести войну против Украины многие годы.

https://www.youtube.com/embed/IDtSud9t7bw
Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Российская агрессия Войска РФ Наступление Михаил Подоляк

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