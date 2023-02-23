«Меня всегда раздражал цинизм французов». Лидеры мнений Франции — о том, как год объясняют соотечественникам, что происходит в Украине 23 февраля, 15:25 Эксклюзив NV За год войны ощутимо увеличилось количество французов, которые поддерживают предоставление Украине оружия: с 41% в марте до 70% в декабре (Фото:REUTERS/Benoit Tessier)

В течение года с начала большой войны за поддержку Францией Украины в тамошних медиа сражались авторитетные аналитики и известные волонтеры. NV собрал мнения четырех из них.



Мария Олекса

Для многих французов, которые раньше не очень погружались в события в Украине, полномасштабная агрессия, начатая Россией, стала шоком. Однако в стране, где популярна Марин Ле Пен, экс-кандидат в президенты от ультраправого Национального собрания и давняя поклонница Владимира Путина, далеко не все видели события, разворачивавшиеся в двух тысячах километров от Парижа, реалистично.

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Впрочем, в течение года войны во французских медиа громко, уверенно и аргументированно звучали проукраинские голоса, они объясняли соотечественникам, что происходит в Восточной Европе, и почему нужно поддерживать Украину до окончательного поражения России.

И если количество поддерживающих Украину и пророссийски настроенных кардинально не изменилось — по социологическим опросам, первых было и есть 74%, вторых — 3% и 23% не отдают предпочтение никому, то серьезно увеличилось число французов, выступающих за предоставление Украине оружия: в марте таковых был 41%, в декабре уже 70%. Нельзя отрицать, что на позицию соотечественников повлияли также и лидеры общественного мнения.

Мария Олекса, редактор французского телеканала Franceinfo, специально для NV связалась с теми аналитиками, которые в последнее время чаще всего поддерживали Украину на телевидении и в других медиа, и попросила их объяснить, почему они это делают.