Огромные потери агрессора: с начала вторжения РФ в Украине ликвидировали более 145 тысяч оккупантов — Генштаб 22 февраля, 08:08 В Украине ликвидировали более 145 тысяч российских оккупантов (Фото:Генштаб)

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украине ликвидировали более 145 тысяч оккупантов. За сутки уничтожили около 620 российских военных.

Об этом говорится в сообщении Генштаба в Facebook по состоянию на среду, 22 февраля.

Потери РФ с начала полномасштабного вторжения в Украину составляют:

личного состава — около 145060 ( +620) человек ликвидировано,

+620) человек ликвидировано, танков — 3334 ( +8) ед,

+8) ед, боевых бронированных машин — 6569 ( +7) ед,

+7) ед, артиллерийских систем — 2345 ( +7) ед,

+7) ед, РСЗО — 471 ( +0) ед,

+0) ед, средства ПВО — 243 ( +0) ед,

+0) ед, самолетов — 299 ( +0) ед,

+0) ед, вертолетов — 287 ( +0) ед,

+0) ед, БПЛА оперативно-тактического уровня — 2026 ( +3),

+3), крылатые ракеты — 873 ( +0),

+0), корабли / катера — 18 ( +0) ед,

+0) ед, автомобильной техники и автоцистерн — 5212 ( +2) ед,

+2) ед, специальная техника — 226 ( +0).

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Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что с начала полномасштабного вторжения в Украину было убито и ранено 200 тысяч российских военных. Также из РФ уехали более миллиона россиян, пытаясь избежать мобилизации.

Потери РФ на войне против Украины - инфографика NV