Огромные потери агрессора: с начала вторжения РФ в Украине ликвидировали более 145 тысяч оккупантов — Генштаб

22 февраля, 08:08
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В Украине ликвидировали более 145 тысяч российских оккупантов (Фото:Генштаб)

В Украине ликвидировали более 145 тысяч российских оккупантов (Фото:Генштаб)

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украине ликвидировали более 145 тысяч оккупантов. За сутки уничтожили около 620 российских военных.

Об этом говорится в сообщении Генштаба в Facebook по состоянию на среду, 22 февраля.

Потери РФ с начала полномасштабного вторжения в Украину составляют:

  • личного состава — около 145060 (+620) человек ликвидировано,
  • танков — 3334 (+8) ед,
  • боевых бронированных машин — 6569 (+7) ед,
  • артиллерийских систем — 2345 (+7) ед,
  • РСЗО — 471 (+0) ед,
  • средства ПВО — 243 (+0) ед,
  • самолетов — 299 (+0) ед,
  • вертолетов — 287 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 2026 (+3),
  • крылатые ракеты — 873 (+0),
  • корабли / катера — 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 5212 (+2) ед,
  • специальная техника — 226 (+0).

Видео дня

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что с начала полномасштабного вторжения в Украину было убито и ранено 200 тысяч российских военных. Также из РФ уехали более миллиона россиян, пытаясь избежать мобилизации.

Потери РФ на войне против Украины - инфографика NV
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Армия России Война России против Украины Генштаб ВСУ российские потери

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