Огромные потери агрессора: с начала вторжения РФ в Украине ликвидировали более 145 тысяч оккупантов — Генштаб
В Украине ликвидировали более 145 тысяч российских оккупантов (Фото:Генштаб)
С начала полномасштабного вторжения РФ в Украине ликвидировали более 145 тысяч оккупантов. За сутки уничтожили около 620 российских военных.
Об этом говорится в сообщении Генштаба в Facebook по состоянию на среду, 22 февраля.
Потери РФ с начала полномасштабного вторжения в Украину составляют:
- личного состава — около 145060 (+620) человек ликвидировано,
- танков — 3334 (+8) ед,
- боевых бронированных машин — 6569 (+7) ед,
- артиллерийских систем — 2345 (+7) ед,
- РСЗО — 471 (+0) ед,
- средства ПВО — 243 (+0) ед,
- самолетов — 299 (+0) ед,
- вертолетов — 287 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 2026 (+3),
- крылатые ракеты — 873 (+0),
- корабли / катера — 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 5212 (+2) ед,
- специальная техника — 226 (+0).
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что с начала полномасштабного вторжения в Украину было убито и ранено 200 тысяч российских военных. Также из РФ уехали более миллиона россиян, пытаясь избежать мобилизации.