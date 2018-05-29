Евросоюз призвал Венесуэлу провести повторные выборы президента

Совет Европейского союза опубликовал заявление, в котором призвал руководство Венесуэлы провести повторные выборы президента.
В Евросоюзе считают, что досрочные выборы, которые прошли недавно в Венесуэле, были "несвободными и нечестными", передает Интерфакс-Украина.
"ЕС призывает к проведению новых президентских выборов, в соответствии с признанными на международном уровне демократическими стандартами и конституционным порядком Венесуэлы", - говорится в заявлении Совета ЕС.
Выборы в Венесуэле проходили на фоне затянувшегося экономического и политического кризиса, сопровождающегося рекордной инфляцией, голодными бунтами и силовым противостоянием между оппозицией и подконтрольными Мадуро органами власти.
Ранее о непризнании проведенных в Венесуэле выборов заявили в США и Канаде, а также Аргентина, Австралия, Мексика и Чили.
Комментарии
Правила комментирования