Евросоюз призвал Венесуэлу провести повторные выборы президента

Совет Европейского союза опубликовал заявление, в котором призвал руководство Венесуэлы провести повторные выборы президента.

В Евросоюзе считают, что досрочные выборы, которые прошли недавно в Венесуэле, были "несвободными и нечестными", передает Интерфакс-Украина.

"ЕС призывает к проведению новых президентских выборов, в соответствии с признанными на международном уровне демократическими стандартами и конституционным порядком Венесуэлы", - говорится в заявлении Совета ЕС.

Выборы в Венесуэле проходили на фоне затянувшегося экономического и политического кризиса, сопровождающегося рекордной инфляцией, голодными бунтами и силовым противостоянием между оппозицией и подконтрольными Мадуро органами власти.

Ранее о непризнании проведенных в Венесуэле выборов заявили в США и Канаде, а также Аргентина, Австралия, Мексика и Чили.