США не признают президентские выборы в Венесуэле

В Государственном департаменте США заявили, что прошедшие 20 мая досрочные выборы президента Венесуэлы являются нелегитимными.

Об этом говорится в Twitter официального представителя ведомства Хизэр Нойерт.

По ее словам, выборы в Венесуэле не имеют под собой законных оснований.

"Так называемые выборы в Венесуэле сегодня нелегитимны. Соединенные Штаты вместе с демократическими странами по всему миру выступают в поддержку народа Венесуэлы и его суверенного права выбирать своих представителей на свободных и честных выборах", - подчеркнули в Госдепе.

#Venezuela's so-called elections today are not legitimate. The United States stands with democratic nations around the world in support of the Venezuelan people and their sovereign right to elect their representatives through free and fair elections.