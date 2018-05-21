США не признают президентские выборы в Венесуэле

США настаивают на праве жителей Венесуэлы на свободные выборы

В Государственном департаменте США заявили, что прошедшие 20 мая досрочные выборы президента Венесуэлы являются нелегитимными.

Об этом говорится в Twitter официального представителя ведомства Хизэр Нойерт.

По ее словам, выборы в Венесуэле не имеют под собой законных оснований.

"Так называемые выборы в Венесуэле сегодня нелегитимны. Соединенные Штаты вместе с демократическими странами по всему миру выступают в поддержку народа Венесуэлы и его суверенного права выбирать своих представителей на свободных и честных выборах", - подчеркнули в Госдепе.

#Venezuela's so-called elections today are not legitimate. The United States stands with democratic nations around the world in support of the Venezuelan people and their sovereign right to elect their representatives through free and fair elections. — Heather Nauert (@statedeptspox) 20 мая 2018 г.

Ранее сообщалось, что Национальный избирательный совет Венесуэлы заявил, что действующий президент страны Николас Мадуро выиграл досрочные выборы.

В свою очередь его главный соперник Энри Фалькон результаты голосования не признает.

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Отметим, что выборы в Венесуэле проходили на фоне затянувшегося экономического и политического кризиса, который сопровождается рекордной инфляцией, голодными бунтами и силовым противостоянием между оппозицией и подконтрольными Мадуро органами власти.