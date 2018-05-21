США не признают президентские выборы в Венесуэле

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США настаивают на праве жителей Венесуэлы на свободные выборы

США настаивают на праве жителей Венесуэлы на свободные выборы

В Государственном департаменте США заявили, что прошедшие 20 мая досрочные выборы президента Венесуэлы являются нелегитимными.

Об этом говорится в Twitter официального представителя ведомства Хизэр Нойерт.

По ее словам, выборы в Венесуэле не имеют под собой законных оснований.

"Так называемые выборы в Венесуэле сегодня нелегитимны. Соединенные Штаты вместе с демократическими странами по всему миру выступают в поддержку народа Венесуэлы и его суверенного права выбирать своих представителей на свободных и честных выборах", - подчеркнули в Госдепе.

Ранее сообщалось, что Национальный избирательный совет Венесуэлы заявил, что действующий президент страны Николас Мадуро выиграл досрочные выборы.

В свою очередь его главный соперник Энри Фалькон результаты голосования не признает.

Отметим, что выборы в Венесуэле проходили на фоне затянувшегося экономического и политического кризиса, который сопровождается рекордной инфляцией, голодными бунтами и силовым противостоянием между оппозицией и подконтрольными Мадуро органами власти.

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