На саммите G20 шесть стран выпустили совместное заявление о непризнании выборов в Венесуэле

Во время саммита министров иностранных дел стран-членов G20 представители Аргентины, Канады, Австралии, Мексики, Чили и США выпустили совместное заявление, в котором говорится о том, что они не признают результатов президентских выборов в Венесуэле.

"В совместном заявлении Аргентина, Австралия, Канада, Чили, США и Мексика на саммите G20 указали, что не признают переизбрание Николаса Мадуро, считая, что выборы, прошедшие 20 мая в Венесуэле, не были законными", - говорится в сообщении на странице МИД Мексики в Twitter.

En una declaración conjunta, Argentina, Australia, Canadá, Chile, Estados Unidos y México, países miembros del #G20, desconocieron este lunes la reelección del Pdte. Nicolás Maduro, al considerar que los comicios del domingo 20 de mayo en Venezuela no fueron legítimos. pic.twitter.com/7y3sTWKT1l — SRE México (@SRE_mx) 21 мая 2018 г.

"Принимая во внимание отсутствие легитимности избирательного процесса, мы не признаем результатов воскресных выборов, которые исключили участие некоторых политических субъектов", - цитирует Reuters заявление министра иностранных дел Аргентины Хорхе Фори.

Агентство отмечает, что Чили не является членом G20, однако представитель страны принимает участие в саммите в Буэнос-Айресе в качестве приглашенного гостя.

Ранее о непризнании проведенных в Венесуэле выборов заявили в США и Канаде.

Напомним, Национальный избирательный совет Венесуэлы заявил, что действующий президент страны Николас Мадуро выиграл досрочные выборы.

В свою очередь его главный соперник Энри Фалькон результаты голосования не признает.

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Отметим, что выборы в Венесуэле проходили на фоне затянувшегося экономического и политического кризиса, который сопровождается рекордной инфляцией, голодными бунтами и силовым противостоянием между оппозицией и подконтрольными Мадуро органами власти.