Канада осуждает выборы в Венесуэле и понижает уровень дипотношений со страной

С канадской стороны вводится запрет на военное сотрудничество с Венесуэлой

Канада осуждает прошедшие в Венесуэле выборы президента и понижает уровень дипломатических отношений со страной, говорится в заявлении главы МИД Канады Христи Фриланд, опубликованном на сайте ведомства.

"Канада отвергает избирательный процесс в Венесуэле и его результаты как не представляющие демократическую волю граждан Венесуэлы", - говорится в заявлении министра.

По словам Фриланд, в ответ на "нападения режима Мадуро на демократические права в Венесуэле Канада предпринимает шаги по понижению дипломатических отношений с Венесуэлой и ограничению взаимодействия с ней, вступающие в силу немедленно".

Отмечается, что теперь посольство Канады будет возглавлять временно поверенный в делах, а не посол.

Также с канадской стороны вводится запрет на военное сотрудничество с Венесуэлой.

Ранее сообщалось, что США не признают президентские выборы в Венесуэле

Напомним, Национальный избирательный совет Венесуэлы заявил, что действующий президент страны Николас Мадуро выиграл досрочные выборы.

В свою очередь его главный соперник Энри Фалькон результаты голосования не признает.

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Отметим, что выборы в Венесуэле проходили на фоне затянувшегося экономического и политического кризиса, который сопровождается рекордной инфляцией, голодными бунтами и силовым противостоянием между оппозицией и подконтрольными Мадуро органами власти.