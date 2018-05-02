Евросоюз призвал избегать конфронтации в Армении

Внешнеполитическая служба Европейского союза опубликовала заявление, в котором призвала все стороны противостояния в столице Армении избегать конфронтации.

Евросоюз просит все стороны событий принять участие в "всеобъемлющем диалоге для демократического формирования нового правительства в соответствии с конституцией и в интересах всех армян".

"Крайне важно, чтобы все вовлеченные стороны, включая правоохранительные органы и тех, кто осуществляет свое право на свободу собраний и выражения мнений, избегали конфронтации и проявляли сдержанность и ответственность, как это имело место в последние дни", - говорится в сообщении ЕС.

Напомним, 1 мая Национальное собрание Армении не поддержало кандидатуру Никола Пашиняна на должность премьер-министра страны. За кандидатуру Пашиняна проголосовали 45 депутатов, против - 55. Национальное собрание Армении соберется для повторного голосования 8 мая. Пашинян призвал своих сторонников блокировать дороги и аэропорт Еревана.

23 апреля после многодневных митингов с требованием отставки премьер-министра Сержа Саргсяна, к которым присоединились военнослужащие, глава правительства таки объявил о своей отставке.