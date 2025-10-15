От детей к взрослым. В Эстонии запустили программу, где будут обучать граждан управлять дронами

В Эстонии запустили программу обучения граждан управлению дронами — Kuri Kotkas. Ее цель — повысить известность населения в сфере использования беспилотников и развивать навыки, важные для национальной безопасности.

Об этом 14 октября говорится на сайте оборонного ведомства Эстонии.

В тот день министр обороны страны Ханно Певкур, Оборонная лига и организация HK Unicorn Squad MTÜ подписали меморандум о сотрудничестве.

Реклама

По словам Певкура, дроны уже стали ключевым элементом современной войны, что ярко демонстрирует опыт Украины. «Недавно мы начали обучение по использованию дронов в первых эстонских средних школах. Подписание этого меморандума делает еще один шаг вперед — теперь мы начнем обучать и взрослых. Этим мы даем гражданам возможность развиваться в области технологий и вносить свой вклад в широкую национальную оборону Эстонии», — отметил министр.

Читайте также: Глава МИД Эстонии назвал сообщения о напряженной ситуации на границе с Россией преувеличенными

В рамках программы Kuri Kotkas Силы обороны Эстонии и Unicorn Squad будут проводить базовые курсы по управлению дронами для начинающих. Обучение будет включать практические занятия и ознакомление с использованием беспилотников в военном контексте.

Основатель Unicorn Squad Таави Котка добавил, что многие эстонцы интересуются дронами, но не знают, с чего начать. «Kuri Kotkas — это учебная программа, разработанная прежде всего для начинающих. Благодаря практическим летным упражнениям вы узнаете основы использования дронов в военном контексте», — пояснил он.

20 сентября в Министерстве обороны Эстонии опубликовали карту, на которой показано нарушение воздушного пространства страны тремя российскими истребителями МиГ-31. 19 сентября эти истребители без разрешения вошли в воздушное пространство Эстонии над Финским заливом и находились там около 12 минут.

В связи с нарушением своего воздушного пространства страна также впервые за 34 года своего членства в ООН созвала заседание Совбеза.