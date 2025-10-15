Страны Балтии и Северной Европы предоставят Украине финансирование для закупки американского оружия

Страны Балтии и Северной Европы пообещали предоставить Украине финансирование на закупку оружия производства США. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте выразил уверенность, что к этой инициативе присоединятся и другие союзники.

Об этом 15 октября пишет Bloomberg.

Перед встречей министров обороны НАТО в Брюсселе министр обороны Эстонии Ханно Певкур сообщил, что новый пакет финансирования может быть готов уже сегодня.

Реклама

Министр обороны Финляндии Антти Хакканен также подтвердил участие своей страны, назвав это «ключевым для того, чтобы Украина получила критически важное оружие США».

Объемы военной помощи Украине резко снизились в июле и августе, а США сообщили, что больше не будут оплачивать поставки оружия. Теперь Европа ищет новые способы поддержки.

Сейчас Украина получает американское оружие через специальную программу закупок PURL, которая позволяет покупать вооружение, включая системы противоракетной обороны Patriot, за средства, в основном предоставленные европейскими партнерами. До сентября Киеву удалось привлечь около 2 миллиардов долларов от шести стран, но этого недостаточно, особенно на фоне усиления атак РФ на энергетику и гражданскую инфраструктуру.

«Есть все основания полагать, что сегодня к этой инициативе подпишутся еще много стран», — заявил Рютте перед встречей, подчеркнув важность поставки систем ПВО и перехватчиков.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Киев ведет переговоры с союзниками, среди которых Нидерланды, Германия, Канада, Швеция, Дания и Норвегия, чтобы обеспечить дополнительное финансирование для закупки американского оружия.

Кроме того, Евросоюз разрабатывает собственный план использования замороженных российских активов, около €200 миллиардов ($232 млрд), для предоставления Украине кредитов. К инициативе присоединятся также Великобритания и Канада. ЕС планирует достичь политической договоренности по этому предложению на саммите в Брюсселе на следующей неделе.

Дополнительно Украина надеется, что США вскоре согласятся на поставку дальнобойных ракет Tomahawk, что впервые даст Киеву возможность наносить авиаудары по Москве.

Читайте также: Парламентская ассамблея НАТО призвала предоставить Украине дальнобойное оружие и ПВО

Владимир Зеленский подтвердил, что 17 октября посетит Вашингтон по приглашению Дональда Трампа. Ожидается, что во время встречи стороны обсудят вопросы военной помощи, энергетической безопасности и дальнейшей поддержки Украины со стороны Соединенных Штатов.

Axios 14 октября писало, что основной темой встречи станет обсуждение того, должен ли Вашингтон передать Киеву дальнобойные крылатые ракеты Tomahawk.