«Должен продемонстрировать свою силу». ЕС призвал G7 ответить на ограничения Китая в отношении редкоземельных металлов
ЕС и G7 обсуждают ответ на ограничения Китая (Фото: REUTERS/Wolfgang Rattay)
Европейский Союз призывает G7 скоординированно отреагировать на новые ограничения Китая по экспорту редкоземельных металлов. Об этом 14 октября пишет Politico.
Глава европейской торговли Марош Шефчович заявил, что Брюссель готов к решительному ответу в тесной координации с партнерами по G7.
По его словам, последние шаги Китая являются «серьезной проблемой» и существенно расширяют перечень материалов, на которые наложены ограничения, усложняя и без того напряженную ситуацию. Шефчович отметил, что обсудил ситуацию с министром торговли США Говардом Лютником, и обе стороны согласились, что вскоре целесообразно провести видеоконференцию G7 для координации общей позиции.
Китай еще в прошлом году ввел подобные ограничения на экспорт графита, германия и галлия, которые используются в технологической, оборонной и зеленой промышленности. Шефчович подчеркнул, что для этих материалов «только половина заявок» была должным образом обработана.
На прошлой неделе Пекин объявил масштабные новые ограничения на редкоземельные металлы и их сырье из соображений национальной безопасности. Производители металлов теперь должны получать разрешения от Китая даже для использования незначительных количеств редкоземельных материалов. КНР производит около 90% мировых редкоземельных элементов, применяемых в электродвигателях, генераторах для ветряных турбин и оборонной сфере.
Новые ограничения вызвали недовольство президента США Дональда Трампа, который пригрозил новыми тарифами и намекнул на возможность отмены встречи с китайским лидером Си Цзиньпином в конце октября. Хотя Вашингтон сейчас стремится к деэскалации конфликта, Шефчович не исключил подобного ответа ЕС, отметив, что сначала планируется собрать оценку ситуации от европейских министров.
«Для нас важно защитить европейские интересы и найти решение, которое не будет вредить европейской промышленности. Сначала мы консультируемся и оцениваем ситуацию», — добавил он. Шефчович также сообщил, что планирует в ближайшее время видеоконференцию с китайским коллегой.
Министр иностранных дел Дании Ларс Лёкке Расмуссен подчеркнул, что ЕС должен «дать решительный ответ» и «продемонстрировать свою силу» как крупнейший торговый блок в мире. При этом он не призвал к введению аналогичных тарифов. «В этой сфере у нас общий интерес с нашими друзьями из США», — добавил Расмуссен.
В G7 входят США, Канада, Германия, Франция, Италия, Великобритания и Япония.
9 октября Китай сообщил о введении новых, более жестких правил контроля за экспортом редкоземельных металлов. Страна расширила перечень ограничений на технологии их переработки и запретила поставки этих материалов иностранным компаниям, работающим в сфере оборонной промышленности.