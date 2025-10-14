«Должен продемонстрировать свою силу». ЕС призвал G7 ответить на ограничения Китая в отношении редкоземельных металлов

Европейский Союз призывает G7 скоординированно отреагировать на новые ограничения Китая по экспорту редкоземельных металлов . Об этом 14 октября пишет Politico .

Глава европейской торговли Марош Шефчович заявил, что Брюссель готов к решительному ответу в тесной координации с партнерами по G7.

По его словам, последние шаги Китая являются «серьезной проблемой» и существенно расширяют перечень материалов, на которые наложены ограничения, усложняя и без того напряженную ситуацию. Шефчович отметил, что обсудил ситуацию с министром торговли США Говардом Лютником, и обе стороны согласились, что вскоре целесообразно провести видеоконференцию G7 для координации общей позиции.

Реклама

Китай еще в прошлом году ввел подобные ограничения на экспорт графита, германия и галлия, которые используются в технологической, оборонной и зеленой промышленности. Шефчович подчеркнул, что для этих материалов «только половина заявок» была должным образом обработана.

На прошлой неделе Пекин объявил масштабные новые ограничения на редкоземельные металлы и их сырье из соображений национальной безопасности. Производители металлов теперь должны получать разрешения от Китая даже для использования незначительных количеств редкоземельных материалов. КНР производит около 90% мировых редкоземельных элементов, применяемых в электродвигателях, генераторах для ветряных турбин и оборонной сфере.

Новые ограничения вызвали недовольство президента США Дональда Трампа, который пригрозил новыми тарифами и намекнул на возможность отмены встречи с китайским лидером Си Цзиньпином в конце октября. Хотя Вашингтон сейчас стремится к деэскалации конфликта, Шефчович не исключил подобного ответа ЕС, отметив, что сначала планируется собрать оценку ситуации от европейских министров.

«Для нас важно защитить европейские интересы и найти решение, которое не будет вредить европейской промышленности. Сначала мы консультируемся и оцениваем ситуацию», — добавил он. Шефчович также сообщил, что планирует в ближайшее время видеоконференцию с китайским коллегой.

Министр иностранных дел Дании Ларс Лёкке Расмуссен подчеркнул, что ЕС должен «дать решительный ответ» и «продемонстрировать свою силу» как крупнейший торговый блок в мире. При этом он не призвал к введению аналогичных тарифов. «В этой сфере у нас общий интерес с нашими друзьями из США», — добавил Расмуссен.

В G7 входят США, Канада, Германия, Франция, Италия, Великобритания и Япония.

9 октября Китай сообщил о введении новых, более жестких правил контроля за экспортом редкоземельных металлов. Страна расширила перечень ограничений на технологии их переработки и запретила поставки этих материалов иностранным компаниям, работающим в сфере оборонной промышленности.