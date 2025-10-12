Министерство обороны США планирует потратить до 1 миллиарда долларов на закупку стратегически важных минералов в рамках глобальной программы по созданию запасов. Цель инициативы — уменьшить зависимость от Китая, который доминирует на рынке металлов, необходимых для производства оборонной техники.

Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники.

Согласно публичным документам, в течение последних месяцев Логистическое агентство Пентагона (DLA) рассматривало возможность закупки нескольких важных минералов. Речь идет, в частности, о кобальте на сумму до 500 миллионов долларов, стибии — до 245 миллионов долларов у компании US Antimony Corporation, тантале — до 100 миллионов долларов у неназванного американского производителя, а также скандии — до 45 миллионов долларов у Rio Tinto и APL Engineered Materials, предприятия по производству химических материалов, имеющего офисы в Иллинойсе, Японии и Китае.

Некоторые из этих металлов ранее не входили в перечень запасов, которые хранит Пентагон.

Как отмечает издание, критически важные минералы имеют стратегическое значение для национальной безопасности США, ведь они необходимы для производства практически всех видов вооружения, в том числе радарных и ракетных систем.

«Способность Китая прекратить поставки этих критически важных минералов будет иметь прямое, ощутимое и негативное влияние на способность США использовать высокотехнологичные возможности, которые нам понадобятся для любой стратегической конкуренции или конфликта», — сказала Стефани Барна, юрист из фирмы Covington & Burling в Вашингтоне.

9 октября Китай сообщил о введении новых, более жестких правил контроля за экспортом редкоземельных металлов. Страна расширила перечень ограничений на технологии их переработки и запретила поставки этих материалов иностранным компаниям, работающим в сфере оборонной промышленности.