Правительство Британии работает над лишением принца Эндрю последнего почетного воинского звания

Об этом заявил министр обороны Великобритании Джон Гили, сообщило BBC.

По его словам, король Чарльз «дал понять, что именно этого он желает».

Эндрю Виндзор, которого 30 октября лишили титула принца, сохранил свое звание вице-адмирала Королевского флота после отказа от других военных должностей в 2022 году.

«Это правильный шаг, это шаг, который король указал, что мы должны сделать, и мы сейчас над этим работаем», — заявил Гили в интервью BBC.

30 октября король Чарльз лишил своего брата принца Эндрю титулов и прав на резиденцию Royal Lodge. Отныне он будет известен как Эндрю Маунтбеттен-Виндзор.

17 октября Букингемский дворец обнародовал заявление о том, что принц Эндрю согласился отказаться от всех своих титулов. Это произошло после выхода посмертных мемуаров его обличительницы Вирджинии Джуффре.

В 2019 году Эндрю уже был вынужден отказаться от исполнения обязанностей членов королевской семьи из-за причастности к делу Эпштейна.

