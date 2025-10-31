Такого еще не было в истории. Почему лишение принца Эндрю титулов так важно — BBC 31 октября, 18:50 Отныне принц Эндрю будет именоваться Эндрю Маунтбеттен-Виндзор (Фото: AFP via Getty Images)

После недель, месяцев, лет и даже десятилетий скандалов, принца Эндрю полностью лишат всех титулов и привилегий. Такая громкая потеря королевского статуса не имеет никаких современных аналогов, пишет для BBC королевский корреспондент Шон Коглан.

Букінгемський палац сподівається, що це рішення нарешті поставить крапку в історії із нескінченними поганими новинами про брата короля Великої Британії Чарльза III.

Принц Ендрю позбавлять, зокрема, таких титулів, як герцог Йоркський, граф Інвернесс і барон Кіллілі.

Усе, що йому залишиться, — його місце у спадкоємній лінії, але нові рекомендації бібліотеки Палати громад показали, що парламент також може позбавити його і цього, якщо королівства Співдружності дадуть на це згоду.

Після більш ніж року тиску, так звана «облога королівської ложі» завершилася тим, що Ендрю втратив свою незалежну оренду та переїхав до королівського маєтку в Сандрінгемі. Де саме, не повідомляється.

Це робить Ендрю залежним від короля щодо помешкання та грошей.

Відчуття необмежених привілеїв, які має Ендрю, роздратувало громадськість, і знадобиться більше, ніж просто позбавлення його титулів, щоб розвіяти це відчуття.

Опитування YouGov, опубліковане у четвер, показало, що Ендрю зараз має найгірший рейтинг популярності для королівської родини: 91% мають негативну думку щодо нього.

Цього тижня король почув про це невдоволення і особисто, коли хтось з-поміж натовпу у Лічфілді вигукнув: «Як давно ви знаєте про Ендрю та Епштейна?»

У королівському палаці можуть бути питання, чому такі давні проблеми навколо Ендрю не вирішили раніше. Адже про багато чого було відомо вже не один рік: неналежні бізнес-зв'язки, незрозуміле фінансування, зв’язки із сексуальним злочинцем Джеффрі Епштейном.

Зокрема, неприємний зв’язок із Епштейном широко обговорювали 14 років тому, коли Ендрю позбавили посади торгового представника. Тоді він втратив цю роль, але продовжив жити по-королівськи і, зрештою, це вичерпало терпець громадськості.

Принц Ендрю під час інтерв'ю у 2019 році / Фото: BBC Newsnight

Можливо, громадськість втомилася від цієї історії з Ендрю, водночас серед неї панували гнівні настрої, адже вона очікувала бульш чіткої відповідальності для Ендрю.

Тепер головне питання — чи не відкрили рішенням щодо Ендрю ще більшу «скриньку пандори».

Хто і коли у королівському палаці дізнався про його зв’язки з Джеффрі Епштейном? Чи не час збільшити прозорість у питаннях королівського майна та фінансів? Скільки маєтків родина має у Віндзорі? І які ще скандали, пов’язані з Ендрю, можуть спливти на поверхню?

Втім, цей безкомпромісний підхід до брата може водночас продемонструвати несподівано жорсткий характер самого короля.

Хоча рішення і ухвалювали колективно — серед учасників називають, зокрема, принца Вільяма, — зрозуміло, що саме король поставив остаточну крапку в історії свого брата. І, якою б гучною не була реакція коментаторів, навряд чи це було легке рішення.

Переломним моментом, схоже, став електронний лист від Ендрю до Епштейна, який підтвердив, що їхнє спілкування тривало й після скандалу. Цей факт зруйнував запевнення, які Ендрю давав у відомому інтерв'ю Newsnight, що він повністю розірвав стосунки з мільярдером.

Після цього стало очевидно, що принц не може й надалі носити титул і насолоджуватися привілеями життя серед королівської родини у Віндзорі.

Король натомість наголосив на важливості пам’ятати про жертв зловживань — тих, чиї історії лежать у темному центрі кола Епштейна.

Ще зовсім недавно принц Ендрю, герцог Йоркський, усміхався з балкона Букінгемського палацу, вітаючи натовп. Але тепер він прокинувся вперше у житті як пан Маунтбаттен-Віндзор — звичайний приватний громадянин.