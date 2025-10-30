Король Чарльз лишил своего брата принца Эндрю титулов и прав на резиденцию Royal Lodge

BBC пишет, что король Чарльз официально начал процедуру лишения принца Эндрю всех титулов, званий и наград. Отныне он будет известен как Эндрю Маунтбеттен-Виндзор.

В документе отмечается, что принцу также вручено уведомление о расторжении договора аренды Royal Lodge — резиденции, где он проживал в течение последних лет. Ранее этот договор обеспечивал ему юридическую защиту, которая позволяла оставаться в поместье, несмотря на скандалы. Теперь Эндрю должен переехать в другое частное жилье.

В заявлении отмечается, что решение считается необходимым, даже несмотря на то, что Эндрю продолжает отрицать обвинения против себя.

«Их Величества желают четко заявить, что их мысли и глубочайшее сочувствие были и остаются с жертвами и теми, кто пережил любые формы насилия», — говорится в обращении дворца.

28 октября стало известно, что принц Эндрю, который 17 октября отказался от использования титулов, принимал в своей частной резиденции Royal Lodge финансиста Джеффри Эпштейна, светскую львицу Гислейн Максвелл и кинопродюсера Харви Вайнштейна.

17 октября Букингемский дворец обнародовал заявление о том, что принц Эндрю согласился отказаться от всех своих титулов. Это произошло после выхода посмертных мемуаров его обличительницы Вирджинии Джуффре.

В 2019 году Эндрю уже был вынужден отказаться от исполнения обязанностей членов королевской семьи из-за причастности к делу Эпштейна.

Впоследствии издание The Times сообщило, что технически Эндрю до сих пор остается Его королевским высочеством герцогом Йоркским, Рыцарем Ордена Подвязки, графом Инвернесс и бароном Киллиле — только акт парламента лишил бы его всех титулов. Сейчас его титулы «приостановлены».

24 октября СМИ сообщили, что с Виндзорского замка сняли герб опального принца Эндрю. В прошлом так поступали с государственными изменниками. Букингемский дворец пока не комментировал причину этого решения.