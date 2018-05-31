31 мая 2018, четверг

Джузеппе Конте согласился возглавить правительство Италии

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Джузеппе Конте будет приведен к присяге премьера Италии

Джузеппе Конте будет приведен к присяге премьера Италии

Юрист Джузеппе Конте официально согласился вступить в должность премьер-министра Италии, он вместе с министрами будет приведен к присяге в пятницу, 1 июня.

Как передает AFP, на встрече с президентом Италии Серджо Маттареллой Конте представил новый состав правительства.

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Глава ультраправой партии Лига Маттео Сальвини будет назначен министром внутренних дел, а лидер антисистемной политсилы Движение пяти звезд Луиджи Ди Майо возглавит Министерство экономического развития.

81-летний экономист и профессор Паоло Савона будет назначен министром по европейским делам. Профессор экономики Джованни Триа будет отвечать за Министерство экономики и финансов.

Напомним, что 27 мая компромиссный кандидат в премьер-министры Джузеппе Конте отказался от этой должности, так как президент не утвердил состав кабинета.

В Италии партии Лига и Движение пяти звезд в ходе коалиционных переговоров договорились о кандидатуре нового премьер-министра - представителя Пяти звезд, профессора права Джузеппе Конте. 

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