Джузеппе Конте согласился возглавить правительство Италии

Юрист Джузеппе Конте официально согласился вступить в должность премьер-министра Италии, он вместе с министрами будет приведен к присяге в пятницу, 1 июня.
Как передает AFP, на встрече с президентом Италии Серджо Маттареллой Конте представил новый состав правительства.
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Глава ультраправой партии Лига Маттео Сальвини будет назначен министром внутренних дел, а лидер антисистемной политсилы Движение пяти звезд Луиджи Ди Майо возглавит Министерство экономического развития.
81-летний экономист и профессор Паоло Савона будет назначен министром по европейским делам. Профессор экономики Джованни Триа будет отвечать за Министерство экономики и финансов.
#BREAKING Italy's Salvini named interior minister, Di Maio takes economic development, says Conte— AFP news agency (@AFP) 31 мая 2018 г.
Напомним, что 27 мая компромиссный кандидат в премьер-министры Джузеппе Конте отказался от этой должности, так как президент не утвердил состав кабинета.
В Италии партии Лига и Движение пяти звезд в ходе коалиционных переговоров договорились о кандидатуре нового премьер-министра - представителя Пяти звезд, профессора права Джузеппе Конте.
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